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楊金龍匯聚十年前經驗 央行打炒房「一次到位」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（7）日宣布房市管制措施，總裁楊金龍不出招則已，一出手就是絕招。有了十年前四波房市管制措施經驗，楊金龍取其精華，不再畫定特定區域分批實施，而是公司法人、自然人、購地貸款「一次到位」，加上首次祭出的餘屋貸款，全面堵上投資客的炒房管道，未來再進行滾動式檢討。

相較於十年前分成四波房市管制措施，央行這次打炒房措施被外界視為「一次到位」，不再畫定所謂的「特定區域」，而是全國一體適用，其中，公司法人、自然人、購地貸款都是十年前央行採取過的措施，本次再新增「餘屋貸款」，為央行首度祭出管制，主要是為了解決建商的囤房問題。

楊金龍對炒房投資客使出數道「金龍拳」，目的並不是打房，而是堵上投機客的炒房管道；他強調，房價有「cycle（循環）」，這次房價並非迅速飆高，而是「溫和上漲」，央行採取措施，不是一下子要把房價壓低使其「硬著陸」，而是希望房市在溫和上漲後能「溫和停漲」，達到「軟著陸」的目標。

國內高房價問題釀成民怨，楊金龍打炒房不落人後，卻也坦言，房價漸漲主因是美中貿易戰及新冠肺炎疫情，全球央行推出超貨幣寬鬆政策，資金四處流竄外，政府鼓勵台商回流，讓市場資金更加充沛；台商回台投資，使南科、中科，甚至竹科、桃園等地房價水漲船高，各縣市進行土地重劃，建商積極在都會區、周邊地區推案，發生部分建商炒作紅單等問題。

正如楊金龍先前所言，這波房價上漲，有合理、也有不合理，央行要做的，絕對不是把房價打「趴」，而是打擊炒房投機客，讓房市溫和且合理上漲、未來才能溫和下修，若放任投資客炒作，房價就可能狂飆後重挫變成「硬著陸」，如此一來，對建商、銀行甚至是購屋族群，都不是好事。

房價 炒房 央行

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