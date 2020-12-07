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央行祭四條打房 建商公會龍頭斥：打擊產業與從業人員

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

央行無預警祭出四條打防政策，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，央行這次無預警的措施，已經不是「打炒房」，而是「打房」、「打擊產業」、「打擊從業人員」，建築業對就業、稅收、推動都更危老都有付出，現在卻天天被各項措施打壓，嚴重影響建築業投資環境的安定性。

楊玉全表示，建議央行應該劃分時間點，對已經簽約的購屋者，應該維持簽約時的貸款條件，否則必然衍生交易糾紛。融資的政策風險，不應該由民間交易雙方無預警的承受。

「政府對於房地產只有一種政策，漲就打，跌就拉。」商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，長期以來不僅反對紅單，更反對政府打房，現在房地產還沒有真正復甦，紅單也只是少數情況，尤其是在新冠肺炎疫情還沒有結束，景氣還沒有復原之前，政府就毅然決定下這麼大的政策，突然就下這麼重的手，只會讓經濟景氣復甦帶來更大壓力，商總堅決反對政府在沒有任何緩衝時間之下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，第三條降低開發商的土融成數，並以第四條限縮餘屋貸款，等於卡住建商財務槓桿，而且在囤房稅無力之下，建商也無法把庫存當成資產，輕鬆融資套出現金，因此該政策實行後，勢必直接衝擊高槓桿操作的建商，目的就在於防止建商以案養案的做法，且此舉也將減緩搶地的熱況，加快去化餘屋。

建商 央行 房地產

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