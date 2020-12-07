瑞智11月營收16.7億元 今年壓縮機銷售量挑戰新高

全球第四大壓縮機廠瑞智（4532）11月壓縮機銷售173.96萬台，較上月增加8.68%，較去年同期增加14.6%，11月合併營收16.70億元，較上月增加7.3%，較去年同期增加7.4%。

瑞智今（7)）日表示，1-11月累計壓縮機銷售1,733.64萬台，較去年同期增加6.47%，1-11月累計合併營收173.35億元，較去年同期減少4.93%。

11月銷售量較上月及同期增加，主因雙十一節慶銷售及年末提前備貨，再加上部分上半年延後出貨之訂單因新冠肺炎疫情趨緩而釋出，其中銷售量自6月起已連續6個月刷新歷史同期紀錄，依照當前出貨情況研判，今年銷售台數將超越去年1823.01萬台，並有機會挑戰歷史新高紀錄1902.66萬台。