疫情影響趨緩 全宇下半年營收獲利回溫

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）今（7）日法說會上表示，今年度營運及獲利表現雖在上半年受疫情影響不如預期，但下半年起即恢復穩定，同時藉由取得新客戶及改善產品結構穩定毛利率及提升營收表現。

全宇指出，儘管東馬部分受疫情影響訂單有所調節，但西馬下半年訂單及產能均在水準之上。以第三季財報表現而言，受惠於油棕價格走強，種植園客戶的營收及獲利表現均上揚，在客戶現金流鬆動的情況下，應收帳款還款情形恢復穩定，第三季產生預期信用迴轉利益約1760萬元。另外，第三季的海運費用較高造成前三季管銷費用較去年同期高，係因第四季印尼業績向上攀升，運費提前認列之故。

全宇於上周公布11月營收，達新台幣1.96億元，較去年同期增加55.86%，10月及11月營收已達去年第四季營收的95.93%。展望2021，在營收結構以標案為主的情況下，全宇認為2021上半年標案可望於今年底大致完成，應不會像去年底那般有標案遲延導致上半年業績受影響的狀況。同時為因應大環境變動及市場趨勢，公司除了持續拓展非標案的營收來源外，也隨時準備於疫情趨緩後完成印尼廠建廠，並將持續發展生物疫苗、水稻微生物及保健食品業務，集合生物科技、綠色農業、環保概念及循環經濟的理念持續拓展事業版圖。