減碳轉型成新商機 企業結盟拚永續

「發展減碳已為國際趨勢，台灣不能落隊！」KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠等人7日宣布「氣候商機推動聯盟」（BACC）成立，同時宣示「企業氣候行動倡議」，號召不同領域的企業共同參與，並呼籲政府應在國內推動淨零碳商機政策環境，共創低碳商業環境，讓台灣朝2050淨零碳排的願景邁進。

減碳須部門共同轉型

「節能減碳須主要部門共同轉型。」黃正忠指出，台灣的能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門占大量碳排，因此聯盟發起企業氣候行動倡議宣示，希望能輔助製造、運輸等六大部門的產業轉型，並期望獲得政府及全民共同支持。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，淨零碳排不只是環保議題，更是未來趨勢，在全球氣候倡議的環境下，各國的供應鏈將重組，而台灣在面對供應鏈重組挑戰下，必須跨部門整合，由政策營造低碳商業環境，並透過各種新創可能性，掌握未來供應鏈重組後台灣可能的發展，「台灣能不能超前部署，掌握綠色商機、接軌國際，這是一個重要問題。」

「過去認為減碳是成本，但現在減碳是商機。」永智顧問公司總經理石信智說，台灣即使減少碳排，也占總碳排量極少，但如果台灣把發展的減碳技術賣出，幫助全球減碳，將是一大商機，加上未來碳定價、碳關稅等會有愈來愈多國家實施，台灣企業應把握住。

釋誘因吸引企業投入

「有新思維、新產業才是真永續。」立委蘇巧慧表示，發展永續新產業應靠誘因吸引企業投入，讓永續成為企業樂意去做的事情，而不是強迫企業，以SRF（固體再生燃料）為例，有去化廢棄物、產生能源兩項好處，與單純產生能源不同，政府應給予企業鼓勵，且須視情況修訂法規。立委洪申翰則說，未來各國的專業人才、資金等將陸續往發展低碳產業移動，台灣也不能落隊。

對此，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫回應，能源辦與環保署接下來會對台灣如何往淨零碳排進行相關評估，預計花3至6個月討論淨零碳排路徑等，並會積極做出回應。

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