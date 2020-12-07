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中菲行11月營收再站上20億元 年增28.7%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
中菲行總裁暨總經理邱鈞榮。記者黃淑惠攝影／報系資料照
中菲行總裁暨總經理邱鈞榮。記者黃淑惠攝影／報系資料照

航空貨運市場漲價效應，中菲行（5609）11月營收再度站上20億元，年增率28.7%，其中，各地區銷售概況，11月台灣地區營收年增36%、香港及中國地區年增37%，歐洲地區年增也有30%。法人認為，由於第4季平均航空貨運的運價平均漲幅達2成，再加上市場需求吃緊，中菲行第4季的獲利將比第3季出色，推估全年EPS挑戰10元。

中菲行11月份自結集團營收20.4億元，年增率28.7%；累計前十一個月營收為204.5億元，年增率30%；其中，累計前11月的營收，台灣區年增率45%、香港及中國大陸年增率37%、亞太地區29%。

中菲行單第3季稅後純益為2.72億元，年增率達159%，每股稅後純益為2.16元；累計前三季集團營收為167.84億元，年增率29.5%，稅後淨利為8.41億元，較去年同期成長170.9%，每股盈餘為6.68元，較去年同期增加4.22元，年增率達171.5%。隨著11月營收比第3季單月都還要好，由於12月運價還是維持高檔，所以法人看好中菲行第4季的獲利表現。

法人指出，雖然航空貨運市場12月已進入載運需求尾聲，但趕著把歐美新年假期前需求的貨送到客戶手中，價格跟貨量都維持在高水位，遠東-北美線航空貨運每公斤約在台幣300元；目前市場都在觀察疫苗載運時機，擔心疫苗載運需求出籠後，會出現強大的排擠效應導致價格大漲，隨著航空貨運還是居高不下，中菲行明年的營運仍有想像空間。

營收 中菲行

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