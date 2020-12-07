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燦坤年末最大檔雙12推買一送二 決戰各大電商

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

燦坤（2430）線上購物「12.12我要撐下去」推出強檔期，12月7日至12月14日網路與實體門市同步，祭出超殺買一送二優惠。燦坤強調是年末最大檔的雙12， 決戰各大電商。

燦坤表示，優惠商品有，Panasonic 溫水便座優惠價7,990元，買就送吹風機與時尚不銹鋼調味罐、Panasonic 奈米水離子吹風機原價5,490元，優惠價4,990元，買就送LED美妝鏡及熱敷眼罩、購買iPhone 12 64GB/128/256就送鋼化玻璃保護貼及全透明保護殼、聲寶 530公升1級玻璃三門變頻冰箱原價32,888元，優惠價29,900元，買就送原廠好禮及3M 除氯蓮蓬頭。

燦坤表示，年底業績大比拚，需要更強力的工作幫手， ACER宏碁（2353） Nitro 5 電競筆電原價32,900元，優惠價只要27,900元、ASUS華碩（2357） TUF Gaming 筆記型電腦原價38,900 元，優惠價只要35,900元，加碼再送雙重好禮、羅技G502 Hero電競滑鼠原價2,290元，優惠價只要1,290元、Macbook Air 13.3吋限時降價再送好禮！ TP-LINK AX50 Wi-Fi 6雙頻無線路由器原價4,289元，優惠價只要1,990元，直降46折。

燦坤精選居家「偽出國」系列 ，包括 JVC 75型 4K HDR WiFi 護眼連網液晶顯示器原價99,900元，優惠價只要38,888元、奇美CHIMEI 43型 FHD 顯示器只要9,900元，原廠加碼送微波爐，輕鬆將世界美景盡覽眼底。Switch主機優惠價只要9,580元，買就送兩項好禮，搭配TOSHIBA藍牙家庭劇院，強力聲光效果玩得更盡興，加購價只要4,990元。

此外，德律風根深層震動筋絡按摩槍限時68折只要1,680元，雙12當天限定只要1,212元，舒緩緊繃的肩膀；維持迷人的笑容首重潔白牙齒，歐樂B Oral-B 超細毛護齦3D電動牙刷限時47折只要3,790元，買一送一。Amazfit GTR特仕版智慧手錶原價4,995，優惠價2,995元。

生活家電方面， Blue air 680i 22坪空氣清淨機 原價39,880元，優惠價29,999元、伊萊克斯 超級完美管家吸塵器(鋼鐵灰) 優惠價5,999元，限時55折、Panasonic 14公斤 大海龍洗衣機原價14,490元，優惠價12,900元，買就送不銹鋼保鮮盒三件組。

4G 燦坤 電競筆電

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