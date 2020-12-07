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高盛證券：企業獲利回升 2021年亞太區域股市表現看好

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

高盛證券指出，隨全球經濟自疫情衝擊復甦以及亞洲區域企業獲利回升，加以政策維持寬鬆、美元維持弱勢與商品價格走揚，看好2021年亞太區域股市表現。

今年度亞洲不含日本企業獲利預估下滑4%，然而受惠營收擴張與利潤率改善，2021年可望回升26%，2022年進一步攀升16%，就絕對數據而言，亞洲區域企業獲利可望於2021年底回升至2017年的高峰水準，並於2022年再創新高。

整體而言看好循環性產業表現將優於防禦性產業，以及數位經濟的結構性主題，建議側重中國、南韓等東北亞股市與具備疫苗受惠概念的印度市場。

富蘭克林證券投顧表示，新冠肺炎疫情過後中國整體經濟即由製造業、出口引領邁入復甦，下半年來服務業與消費領域情勢也逐漸改善，尤其觀察今年前三個季度因應經濟不確定性增溫導致中國家計儲蓄率相較過去幾年攀升約5個百分點，隨中國國內疫情持續趨於穩定與就業市場更為廣泛的改善，預期過度儲蓄所抑制的消費潛能有望於明年獲得釋放，成為支撐中國經濟表現的主要動力來源。

印度企業機動透過削減成本的方式因應經濟封鎖狀態，因此獲利衰退狀況較市場預期收斂，在防疫期間撙節的部分成本可能會在正常營運之後回復，但部分成本則是有效刪減，有利提升企業後續的獲利能力。

疫情 印度

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