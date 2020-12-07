數位行銷／長青內容 抓住眼球

先前我曾介紹過內容行銷，相信你已經知道其重要性：因為它可以幫助貴公司導引流量，建立與消費者的信任關係，進而產生更多的訂單。

如果想從事內容行銷，建議先從設定行銷目的與勾勒目標受眾輪廓開始，然後逐步產製有用的優質內容。我們應專注於創建大眾感興趣的內容；隨著時間的推移，這些內容有可能獲得較高的搜尋排名。

那麼，該怎麼做呢？如果只是盲目產製內容或追求流量，就好像在滾輪上跑動的倉鼠，會陷入不斷產製內容的巨大壓力之中——更慘的是一旦停止，流量就會驟然下滑。所以，我建議貴公司應建立編輯團隊並擬定內容策略，開始打造長青內容（Evergreen content）。

什麼是長青內容？簡單來說，就是經過搜尋引擎優化（SEO）的內容。這些內容的主題持續相關，不容易因為時間拉長而失效。

大多數的資訊可能只有短短幾天的保鮮期，就像拜登當選美國總統或是振興三倍券發放的新聞，可能幾天之後大家就不關心了。但是長青內容的意義非凡，發布之後就一直很重要，並會隨著搜尋量的增加而持續導引客群。

著手打造長青內容，有幾個顯而易見的好處：

一、減輕工作量：長青內容對讀者有幫助，所以無需經常更改或產製新內容。如此一來，也可節省更多的時間和經費。

二、提升搜尋排名：不過時的內容，可以獲得搜尋引擎的青睞。想要持續吸引自然流量，那麼創建長青內容是最好的選擇。

三、強化品牌定位：藉由長青內容的協助，可以讓目標受眾清楚理解貴公司的品牌定位，並感受到獨特價值主張。

一般內容的生命周期可能不長，所以千萬別一窩蜂追尋熱點新聞，而必須為貴公司的目標受眾提供獨特的賣點或利益。

當然，在內容產製的過程中也容易遇到瓶頸，因為熱門的主題多半被寫過很多次了！若想突破現狀，貴公司最好能夠在主題上添加自家的獨特觀點，或是開始經營競爭程度還不是很高的長尾關鍵字。

總而言之，打造長青內容的致勝關鍵，就在於設法讓內容更具有價值和影響力。如此一來，才有可能被搜尋引擎所青睞，進而獲得更好的搜尋排名。