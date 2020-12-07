經濟選書／數位時代贏家

在市場中，新科技同時創造出贏家和輸家。珍妮紡紗機和動力織布機的出現，取代印度許多紡紗與織布工人，使他們陷入貧窮；機械化農耕讓全世界無數小型佃農陷入貧困，絕望地逃入城市，尋找維生之道；汽車工廠生產線引入機器人，導致工人被工廠裁員、失業或者減薪。而今，來到數位經濟，目前本由勞動者完成的工作項目，能被更聰明的機器和系統取代。究竟勞動市場上誰贏誰輸呢？

大致上，未來勞動者市場的贏家會是擁有機器無法取代的高技術人才，或是能與新型智慧機器一同工作的人，例如為新機器設計程式的專業人士；輸家會是那些工作能輕易被機器人和人工智慧取代的勞動者。

在過去40年，工作機會的喪失集中在商品生產工業，尤其是農耕、礦業與製造業，而且這樣的喪失在未來也將持續。農耕與礦業兩者都大量自動化，使用能自動駕駛的運載工具，例如在礦場使用複合牽引機、大型挖土機和運輸設備。機器人不斷在數種製造業的工廠中取代勞動者，很顯然，服務業的其他工作似乎也將在未來消失。

卡車和計程車也可能變成自動駕駛，並取代數百萬名專業駕駛。大量的倉庫運作改為透過機器人搬運、堆疊和打包商品。零售商店讓位給電子商務與購買後直接遞送的服務——使用專家系統，也利用自動駕駛的遞送工具。

近幾十年，被機器取代的低技術勞動者眼見自己的所得停滯或下降，技能較高的勞動者卻藉由同樣的機器獲得更高的生產力，並使所得上升。這樣的趨勢在許多國家成為收入不平等漸增的關鍵原因，當然也包括美國。

然而這個傾向最終會造成的影響依然可以扭轉：低技術勞動者在某種程度上透過提升教育和訓練獲取高技能，所得停滯或降低的勞動力比例得以降低；即便市場工資遭到拉低，政府也能增加高所得或所得增加者的稅收，轉移更多幫助給低收入或收入減少者，對不利的市場人力做出補貼。這麼一來，社會每個部分都能分享科技進步得到的好處。

發展的挑戰可能也會因世上一些最貧窮的國家而增加。那些國家基本上是倚靠勞力密集出口的收入，籌措未來的經濟成長，但是數位革命卻以智慧機器取代了低成本的勞工。

打個比方，機器人的快速進展導致紡織與衣服工作的自動化，在過去這本是低工資國家進行經濟發展時往上爬的跳板產業。

數位革命在幫助了特定區域最貧窮的國家的同時——如便宜的健保、教育機會增加、基礎建設改善——卻也切斷了傳統途徑在經濟發展上的可能。

（摘自《全球化的過去與未來》，大塊文化）