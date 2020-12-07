智慧經營／游庭皓景氣投資法 拉高勝率

知名財經直播主游庭皓，又被粉絲稱為「財經人話翻譯機」，投資策略傾向景氣投資法則，儘管今年新冠肺炎疫情來勢洶洶，讓手中持有資產的投資人如坐針氈，但游庭皓卻可以老神在在，就因為抱持景氣投資法則，超前部署避險型的債券，得以沖銷掉股票部位的損失。近日，他把自己的投資經驗寫成《股債雙存獲利六堂課》這本書，大獲市場好評，並榮登博客來暢銷書。

低買高賣 善用股價淨值比

游庭皓大學就讀經濟學系，在求學期間便入手第一檔股票「世紀鋼」，看好在政策支撐下，股價後市看俏，不過一等就是一年，股價卻毫無波動，就這樣不賺不賠的出清了人生第一支股票。

而後決定加大槓桿，開始操作台指期，初期小賺小賠，後來遇到股災，在2015年下半，全部斷頭賠光。靠著拚命上家教課，才慢慢把錢賺回來，但也因此，當投資人來詢問期貨問題時，游庭皓作為一個期貨過來人給的建議都是：別過來。

而後在某堂總體經濟學課上，看著台股加權指數長線走勢，因而得到啟發，游庭皓對於長期投資重新省思，並且做了回測，終於領悟到：只有把投資框架拉到景氣層次，才有機會打敗大盤。

至此以後，於2015年下半年再重新進入股票市場，並且只專注在收入提升，只在股市低基期時承接股票，高基期後購買債券，安心抱著長期投資部位。2019年年底股市創高之際，便開始配置不少避險型的債券，讓他今年3月，市場恐慌性大跌之際，得以沖銷掉部位的損失。

游庭皓解釋何謂景氣投資法則，景氣有高有低，用最簡單的股價淨值比來掌握低買高賣，以台股為例，加權指數股價淨值比普遍落在1.3～2之間，且根據歷史經驗來看，1.3～2會包含大盤90～95%的走勢，因此，超過這兩條線可視為絕對買點及賣點。

他以《股債雙存獲利六堂課》的內容舉例，股價淨值比可以大致分為五種位階：當股價淨值比在2以上，股價位階為大盤高點，建議採取全部賣出的策略、當股價淨值比在介於1.8-2之間，顯示為相對高點，建議可以賣出七成、當股價淨值比在1.6-1.8時，為普通的水位，可以採取維持持股或是定期定額、當股價淨值比在1.3-1.6時，則是相對便宜的價位，建議定期定額或是分批買進、若出現股價淨值比在1.3以下時，則是非常便宜的狀態，建議投資人可以全力買進。

中長線投資 嚴守操作紀律

再了解買、賣點後，嚴守操作紀律就是相當重要，若想做一名成功的長期投資者，反而要在羊群恐慌的時候大膽進場，這麼做才能在景氣見底時成功抄底。

他引述德國投資大師柯斯托蘭尼曾說過的話：「買股票時需要有浪漫想像力，賣股票則需要理性現實，在這中間則是要睡覺。」存股除耐心等待，還要在等待中不受其他因子干擾，耐心與沉穩，是存股成功最重要的基石。

長期投資目標可以鎖定在所得替代率百分之百，也就是退休後，每個月所領現金與現在薪資相當，舉例來說，若月薪5萬，勞保及勞退可領3萬，那所得替代率就是60%，投資目的就在補足剩下的40%，可以找每個月有2萬（年配息24萬），以5%殖利率來計算，在退休前要存到480萬元的股票，才能靠配息和勞退享財富自由。

最後他建議投資人專注於本業，提升自己的工作收入，採取中長期投資做布局，很容易能夠有穩定的資產增長，晚年也可以靠領股利實現財富自由。

（《股債雙存獲利六堂課》介紹景氣投資心法，更多內容請見博客來網站）