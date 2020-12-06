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蘇貞昌：投入20億興建新設屠宰場 提升養豬產業競爭力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌，出席「嘉義現代化屠宰場啟動 政府力挺養豬產業升級」活動。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌，出席「嘉義現代化屠宰場啟動 政府力挺養豬產業升級」活動。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今（6）日宣示將投入20億經費，補助中央畜產會興建嘉義縣肉品市場新設屠宰場，且投入百億基金提升養豬產業競爭力，並完善農民照顧的相關保險，政府從對人到產業都會照顧好。蘇揆強調，政府會拿出防止非洲豬瘟的效率跟魄力，守護台灣安全、國人健康，讓產業發展，讓台灣更好。

蘇院長今出席「嘉義現代化屠宰場啟動 政府力挺養豬產業升級」活動表示，他擔任台北縣長時，口蹄疫衝擊養豬產業的慘狀讓他難忘，好不容易經過24年的打拚，口蹄疫才拔針成功，豬肉又能重新外銷。

蘇揆強調，台灣人有自信，台灣豬有自信，品質能贏別人，而台灣要與世界競爭，要與世界做生意，不能只有「我賣你、但不讓你進來」。他認同產業界所言，台灣要用品質跟別人拚，而不是設貿易壁壘、障礙，這樣台灣走不出去。

蘇揆表示，台灣要走出去，要從養豬場到餐廳，沿路都要顧好。蘇揆也當場宣布政府將投入20億元經費，補助中央畜產會興建嘉義縣肉品市場新設屠宰場，並期許兩年內完成計畫，他指示農委會包括建照與手續、屠宰場添購新機器與冷鏈設備等，讓屠宰、豬肉加工處理，以及後續運送等環節，皆符合世界先進標準，同時做好規劃，讓全國雨露均霑，讓其他地方設備也同步提升。

蘇揆強調，不僅會有新的屠宰廠，將來全國包括人員在職訓練，亦要跟上時代，不僅設備、機械是新的，也要配合專業訓練，包括新的包裝及通路等，都要有完整配套。台灣要跟世界拚，每一項都要到位，也請相關單位最到做好。

蘇揆指出，農委會「養豬產業全面轉型升級中程計畫」，其中包含「豬隻死亡強制納保增加保費補助」，政府也會幫忙負擔，以降低農民經營風險。他說，政府負擔保險、增加保險成數，民眾至肉攤購買豬肉，會更有保障。

蘇揆向本土養豬業者保證，只要是從國外進口的豬肉，在海關都會受到嚴格檢驗、逐批查驗，且「標示跟著肉品走」。他說明，圓形標章是台灣豬肉，三角形標章則是外國豬肉，上頭也會標示該國的國旗，讓大家一目了然，還有日前進口肉商業者自律表示他們的包裝會有清楚標示。他也指示相關部會、公協會協助，讓豬肉攤、小吃攤等都有清楚標示，共同落實「產地標示跟著肉品走」。

農委會表示，為加速屠宰場肉品現代化，中央畜產會與嘉義縣肉品市場攜手合作，運用國際先進自動化的屠宰分切加工設施，建構每日屠宰量能3,000頭的新式屠宰場，並導入「HACCP」（危害分析重要管制點系統制度）驗證及屠體評級制度，與國際接軌，以發揮國內供需調節及外銷示範點等效益，這是國內肉品市場轉型首例，該場亦將扮演豬肉出口國家隊重要角色。

保險 農委會 農民

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