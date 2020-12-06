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租屋博覽會台中登場 聚焦未來「租屋生態圈」

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「2020第二屆安居樂業、台灣共好租屋博覽會」在於台中草悟道盛大登場。記者宋健生／攝影
「2020第二屆安居樂業、台灣共好租屋博覽會」在於台中草悟道盛大登場。記者宋健生／攝影

「2020第二屆安居樂業、台灣共好租屋博覽會」今(6)日盛大登場，今年除了租屋博覽會的戶外展覽區之外，還特別在全國大飯店舉辦「贏向新生活論壇」，現場30多個展區攤位展示各種創新服務，吸引大批民眾參與。

論壇則邀請台灣包租代管産業之父、內政部政務次長花敬群，分享台灣包租代管推動政策；日本穴吹物業集團董事總經理宮武，介紹日本包租代管相關産業的發展性。

最後還有全台六都精英業者代表進行高峰對談，分享一路經營走過的心路歷程與成功經驗傳承。內政部長徐國勇也到場，為業者加油打氣。

租屋博覽會的展區，參展廠商更是各出奇招、大秀創新服務，租服全聯會今年以租屋服務生態圈為理念，以房屋租賃為主體，打造結合住、職、智、樂、醫、管為主題連結的貼心服務，串接租屋產業的規模經濟。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰表示，目前全台租屋族超過300萬人，而隨著土地日漸稀有，房價越來越高趨勢，近期房屋租金平均也上揚一至二成。

鄭俊傑指出，今年以「租屋生態圈」為主軸，整合精英廠商展示多項居家生活服務，在展區中設計租屋服務生活圈場景，以都市及鄉村的旅居生活方式率先登場。

住-可量身打造旅居民眾適合的居住環境；職-在居住地作地方產業的職業培力，例如在秀水的代管據點，可手縫洋傘、使用雷雕機製作客制化產品、到許多職業場域實習，還可以在線上系統中累積獎勵積點。

智-展示及試用智慧照護的新冠疫後監控作人臉辨識、體溫管理，及使用APP作心壓、心跳、心律的健康管理；樂-提供健身器材與保健課程服務。

醫-透過地方的診所、社區關懷據據點提供醫療照護；管-與地方的產業店、居服員合作，提供代購、陪伴、跑腿、家事等居家服務，體驗全台首創的旅居生活。

租服業闖關體驗也是此次活動亮點，透過有獎徵答、租屋寶典-以漫畫的方式介紹包租代管的文創策展、租屋健檢、賓果遊戲，以遊戲化的互動方式宣導包租代管對民眾的好處。

朝陽科大銀管系在活動中，提供志工人力及老化體驗，透過租屋服務產業與學校的合作，以實習的方式，強化青年人才的技術與實務能力，以符合產業發展及青年就業所需，加強自我職能，進而做出適當的職涯選擇。

目前政府社會住宅包租代管333政策，包括租金所得稅、房屋稅還有地價稅「3稅減免」，以及每屋每年1萬修繕費、公證費、居安相關保險費等「費用補助」，最後還提供房東、房客三年租屋管理服務。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰。記者宋健生／攝影
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰。記者宋健生／攝影
租屋博覽會的展區，參展廠商各出奇招、大秀創新服務。記者宋健生/攝影
租屋博覽會的展區，參展廠商各出奇招、大秀創新服務。記者宋健生/攝影

租屋 日本 生態

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