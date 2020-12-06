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未來買SIENNA車款 可享歐規保障

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
國旅需求高單價的SIENNA預接短11天接單破 400 台。圖／業者提供
國旅需求高單價的SIENNA預接短11天接單破 400 台。圖／業者提供

疫情把國人困在台灣，國旅需求大爆發後，消費者買新車款「口味」也跟著改變，Toyota 國內總代理和泰車11月24 日推出最適合三代同遊家庭房車SIENNA後，雖然是高單價車款，然而短短11天全新SIENNA接單破 400 台了。也因為SIENNA車款熱賣，檢測法規測試議題再度浮現，隨著和泰車大手筆依規定導入車款進行歐規檢測，未來消費者買SIENNA車款就是採用高規格的歐規保障。

SIENNA這次導入國內市場，引起水貨商高度關注，汽車達人指出主要原有有二個，首先和泰車這次引進SIENNA全台巡迴展出活動，早鳥優惠價格238優惠為210，鉑金版290萬元優惠為265萬元，客戶可省下25 - 28 萬元，明年新車正式推出後，旗艦版238萬元、鉑金版290萬元，所以預接單一推出，原本就想買七人座車款的銷售者，也因為價格很優惠，跟水貨車的價差空間縮小，消費者打消買水貨車的念頭，毫不猶豫進場訂車。

第二個原因，隨著和泰車大手筆導入車款來進行歐規測試後，根據相關規定，未來SIENNA的進口車商，不能再以全新SIENNA車款進口，根據「美規車型申請少量車輛型式安全審驗補充作業規定」，因為己經有代理商正導入採用歐規檢測，未來美規的水貨車，就不能在用美規全新車款進口，但還是能夠進口，跟多數的水貨車款一樣，必須試用「進口在國外已領照使用但未報廢之美規車型車輛，得依本審驗補充作業原則規定申請辦理逐車少量安全審驗，並得不適用第一點但書及第三點之規定」。

汽車達人指出，日前台北市汽車代理商業同業公會也說明過此事，這並不是針對此車型才有的規定，是本來就有相關的法規，主要還是因為SIENNA銷售太好，引起太多人關注。美規車型代理商和泰車已確認，導入SIENNA來進行耗時、耗成本進行歐規檢測，同型式系列已有符合聯合國歐洲經濟委員會（UN/ECE）車輛安全法規車型車輛，根據相關規定，水貨商未來就不得依補充作業規定申請進口新車美規車型少量車輛型式安全審驗。

TOYOTA的PREVIA停產後需要7人座家庭房車的消費者都很期待SIENNA的到來，展出的營業所每天都有超過一百組客戶來看車，原本和泰車推估的預售優惠台數只有100台，然而在展出不到二天，訂單已經超過原預計優惠的100台，和泰車立即宣布全新大改款SIENNA搶先預售起跑限量早鳥優惠價，將擴大實施到今年年底為止，讓想買這款車的銷費者都有機會買到符合更嚴苛歐規安全法規的美系進口車。

和泰車宣布全新大改款SIENNA搶先預售起跑限量早鳥優惠價，擴大實施到今年年底為止，吸引消費者攜家帶眷看車。記者黃淑惠／攝影
和泰車宣布全新大改款SIENNA搶先預售起跑限量早鳥優惠價，擴大實施到今年年底為止，吸引消費者攜家帶眷看車。記者黃淑惠／攝影

和泰車 新車

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