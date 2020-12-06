疫情下亞洲房產升溫 東京躍升商用不動產投資首選

JLL仲量聯行（Jones Lang Lasalle）統計，東京的商業用不動產投資額2020年1至9月達193億美元，從去年同期全球第四，躍居全球首位。分析應是受到新冠肺炎衝擊歐美市場，相較之下影響較小的東京不動產市場成為海外投資人的選項。其中，海外投資資金主要流入營運穩定的物流設施和出租公寓。

產經新聞報導，根據JLL的統計，今年前三季不動產投資額前三名分別為東京（193億美元）、首爾（142億美元）、倫敦（134億美元），這是2008年次貸風暴以來，東京首次在前三季統計躍升首位。去年同期的前三名則分別為紐約、巴黎、首爾。

報導指出，直接投資日本不動產的海外投資人在今年前三季占比達到38%，相較於2019年整年度占比21%，大幅增加17個百分點。進一步與去年度相比，分析投資標的物，物流設施今年占比30%（增加11個百分點）、住宅22％（增加9個百分點），呈現增長趨勢；但另一方面，辦公室占比31％（減少9個百分點）、商業設施7%（減少7個百分點），出現衰退。

不動產投資市場受到新冠肺炎各國邊境管制影響，使得海外投資人的活動放緩。同時，網購與居家活動時間拉長，讓東京的物流設施和出租公寓的出營運穩定。使得在日本擁有據點的海外投資人相較於經濟成長明顯趨緩的歐美各城市，似乎更青睞東京的房地產。仲量聯行事業部經理大東雄人分析，新冠肺炎帶來的危機可能須要長達10年、20年的時間來弭平，即使收益很低，但房產交易仍試圖讓投資最大化。