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為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

EWeek全國賽各校菁英隊伍 創意設計無接觸運輸設備

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
鳳山商工榮獲勤儉持家獎，由IBM資深工程師楊政勳(左1)頒獎。(中鋼/提供)
鳳山商工榮獲勤儉持家獎，由IBM資深工程師楊政勳(左1)頒獎。(中鋼/提供)

IBM攜手中鋼(2002)、美律、友嘉等國內知名企業及公益平台共同推動的Engineers Week 科技教育周，今(2020)年以「科技防疫，青年助攻」為主題，邀請全國共16所學校參加，日前已完成分區競賽，選出各校的優勝隊伍，南部地區由中鋼公司公共事務處長孫宏魁率林園高中、鳳山商工、鳳山高中、旗美高中與高科大土木科等校參賽隊伍，與其他菁英代表隊一同齊聚台中世貿大禮堂，爭取全國賽桂冠。

今年為中鋼第九度與IBM合辦EWeek活動，除了透過中鋼集團教育基金會邀請南部學校一同來參與外，也將企業志工帶進校園推廣科普教育。EWeek全國賽今年的比賽項目是在有限的時間內，設計出具實用性的無接觸運輸設備，設備必須能準確地載送物資抵達指定地點。此外，運輸設備所需使用的材料均標上售價，考驗著參賽同學們在最節省成本的情況下發揮創意及展現抗壓性來完成任務。

各校代表隊皆使出渾身解數，在完成無接觸運輸設備的設計製作後，亦進行多次測試，並針對缺失微調，來提升設備精準度與穩定性。此外，運輸設備的車道上更放置不同的障礙物，大幅提升比賽困難度。全國賽最後，冠軍由國立虎尾科技大學P-TECH五專班拿下；南區學校成績部分，國立高雄科技大學P-TECH五專班拿到第二名，國立鳳山商工則拿到勤儉持家獎。

EWeek活動每年邀請不同的學校一同來參與，除了希望藉此點燃科技火苗外，期望引導學子們透過挑戰自我，體驗職場團體合作的重要性，並能持續學習、不斷成長、積極創新，讓臺灣的未來充滿創意的能量。

同學們在EWeek全國競賽中，發揮創意，利用有限材料製作無接觸運輸設備照片。(中鋼/提供)
同學們在EWeek全國競賽中，發揮創意，利用有限材料製作無接觸運輸設備照片。(中鋼/提供)
高科大P-TECH班榮獲亞軍，由友嘉集團黃秀霞協理(左1)頒獎。(中鋼/提供)
高科大P-TECH班榮獲亞軍，由友嘉集團黃秀霞協理(左1)頒獎。(中鋼/提供)

中鋼

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