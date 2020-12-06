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2021經濟關鍵字／陳冲推薦「渾」

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲看2021年景氣，他認為美國大選後經濟是「雨後轉陰」，要立刻轉晴並不容易，尤其受疫情陰影籠罩，全球量化寬鬆（QE）政策更甚過往，中美關係一時也分不開，目前就像他提出的經濟關鍵字「渾」，是一個混沌、混亂、模糊不清的狀態。

陳冲說，雖然美國大選已經底定，但美國聯準會繼續量化寬鬆，甚至比之前還要更嚴重，全球主要央行如美歐日等國，量化寬鬆從2008年實施以來說要縮表，都跑哪兒去了？尤其今年受疫情影響，QE更甚往年，亦需要大量財政政策支持，他認為到年底前美國資產負債表將增加4兆美元，全球央行都很緊張。

此外，拜登勝選雖大致底定，但接下來美國政策會如何調整，也還不確定，美中貿易戰持續，還延伸到貨幣戰、金融戰、科技戰、智財戰、能源與糧食戰等。

陳冲認為美國與中國未來雙方合作領域不大，頂多地球暖化與公共衛生二議題，其他維持原有路線，但對抗也不致太大，採可預測的WTO方式，而不是川普式無可預測的全面性對抗，一時美中關係仍是難分難解，一時也分不開，就像「渾」這個字一樣，複雜因素太多，因此2021年「是沒有雨了，但要晴也不容易」。

美國大選 陳冲 量化寬鬆

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