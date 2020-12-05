陳冲：逆全球化浪潮起 八大「脫鉤」重組新供應鍊

新冠疫情爆發不僅拉大了人與人之間的距離，也讓擁有20年黃金期的全球化時代，要跟世人揮手告別。逆全球化與「慢全球化」（slowbalisation）浪潮興起，區域化與次區域化抬頭，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（5）日上午一場演講中指出，世界正面臨「八大脫鉤（decoupling）現象」，包括貿易、技術、資本市埸、投資、融資、教育、SWIFT與最新的網路脫鉤，供應鍊加速重組無可避免，但如何重組要考慮很多因素。

因應後疫情時代，社團法人管理科學學會昨（5）日假福華國際文教會館舉行109年年會暨「產業全球化之變遷與企業因應研討會」，邀請陳冲以「逆全球化下的新鏈情」為題進行專題演講，剖析新冠疫情下的產業鍊重組。

陳冲提到1989年東西德推倒柏林圍牆，把無形與有形的牆都推倒了，知識、技術與經濟三個民主化構成全球化，但從開始就一路步履蹣跚，遇到很多反對聲浪，走到2021年更因為新冠度情爆發，加速逆全球化（Deglobalization）進程，今年5月《經濟學人》提出「再見吧全球化」論點，要世人跟全球化最偉大的時代揮揮手說再見。

新冠疫情大大改變人類生活，陳冲舉例視訊會議、遠距工作甚至教學，讓人與人之間產生隔閡，在商業模式上同樣收縮供需，加上公共衛生、國土安全與產業鍊安全等因素，從技術、金融面、知識面都要「保持距離」，讓原本就因中美貿戰而啟動的金融戰、科技戰、智財戰、能源糧食戰…等各類保護意識抬頭。

陳冲總結來說，逆全球化、新冠疫情、保護主義加上美國大選後經濟問題叢生這四大因素，未來新的供應鍊將更講求「穩定性、安全性、多元性與保持彈性」，從過去的長鏈分工化到現在的短鍊一體化，必須擇一或尋求整合，像蘋果iPhone手機過去供應鍊橫跨歐美亞三大洲七國家，未來可能只集中亞洲特定區域。

過去為符合全球貿易比較利益說，強調全球價值鍊，但陳沖說，現在區域與次區域化影響更大，如美國主導成立USMCA（北美自由貿易）對ＷTO寄望少了；次區域化指一區域中的少數國家會特地結合起來，以發揮最大的共通利益，如東亞中國近期與日韓二國各自尋求合作，勢必對台灣帶來影響。

陳冲也談到世界正興起「八大脫鉤」現象，包括貿易、技術、資本市埸、投資、融資、教育、SWIF（環球銀行金融電信協會網路）脫鉤與今年8月美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）最新提出的網路脫鉤（Clean Network），對全球化帶來深遠影響，中國也將大受打擊，如技術上高層級晶片取得困難、資本上陸企在美上市未符審計新規恐下市，而SWIFT與網路影響更大。

只是他也說「脫鉤」也沒那麼簡單，全球化結合在一起太久了，一下要分開亦是非常困難；講是講，還要拖一段時間，一時美中關係仍是難分難解。陳冲認為美總統拜登上任後與中國合作領域不大，頂多地球暖化與公共衛生二議題，其他維持原有路線，但對抗會採可預測的ＷＴＯ方式，而不是川普式無可預測的全面性對抗。