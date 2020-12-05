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麗寶Outlet跨年業績火力旺 添好運、GAP、時時香等搶進

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
麗寶Outlet Mall營造偽出國的歐洲度假氛圍，吸引超過1,000萬人次消費與旅遊。記者宋健生/攝影
麗寶Outlet Mall營造偽出國的歐洲度假氛圍，吸引超過1,000萬人次消費與旅遊。記者宋健生/攝影

麗寶Outlet Mall二期開幕將屆滿一年，今年雖受疫情影響不能出國，但有全台最美Outlet之稱的麗寶Outlet Mall，營造偽出國的歐洲度假氛圍，已吸引超過1,000萬人次消費與旅遊。

看準這波國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，包括連續11年獲米其林一星肯定的「添好運」、美式休閒服飾第一品牌「GAP」、嚴選日本生活好物的「WATTS」商店、香Q米飯與跨菜系融合的「時時香」、酸辣帶勁的道地越式「飛機河粉」等，都將於12月進駐成為中部Outlet首店，為聖誕跨年人潮與業績增添動能。

和億生活集團旗下「添好運」，看準麗寶樂園度假區內包含雙樂園、福容大飯店、賽車場、全台最大摩天輪等多元設施，成為今年國旅最熱門景點，將於12月19日在麗寶Outlet Mall盛大開幕，以全新店型帶給消費者更優質的餐飲新選擇。

來自香港的「添好運」，2010至2020連續11年獲得米其林一星，以食材用料新鮮，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。

預定12月17日開幕的「GAP」，因大中華區營運不受歐美新冠疫情影響，選擇麗寶開出中部Outlet首店，提供男、女、童裝Outlet款式，涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，首7日全館正價商品3件75折，單筆滿額還有驚喜好禮。

另外，來自日本的「WATTS」商店，將於12月19日登場，主打日系生活49元起商店，千樣商品從設計到包裝都是由日本原裝進口，搶占小資族荷包，不能出國也能感受買到最道地的日本好物。

瓦城泰統集團創新中菜品牌「時時香」，將於12月26日登場，承襲瓦城泰統集團深厚廚藝底蘊，完美集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，一餐即可全享「跨菜系中式料理」，提供道道經典、道道下飯的多樣美味。

喜愛清爽鮮甜的越式美味，不要錯過了豆府集團「飛機河粉」傳承百年的老滋味，12月15日就能品嚐到，呈現道地酸、鮮、甜多層次口感，隨餐附上一碟豆芽菜、九層塔、辣椒跟檸檬，加入後更是第二種風味。

這波國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，吸引添好運、GAP、時時香等搶進麗寶Outlet。記者宋健生/攝影
這波國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，吸引添好運、GAP、時時香等搶進麗寶Outlet。記者宋健生/攝影

Outlet 日本 疫情

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