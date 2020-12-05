全台首座國際競圖土地公廟動工 企業家點光明燈力挺

全台首座採國際競圖、並由上百位企業家以點光明燈方式贊助的土地公廟-台中大河里福德祠，今(5)日舉行開工動土典禮，全案預計2022年底完工啟用，特殊的「垂降大屋頂造型」，將為台中再添新景點。

大河里福德祠遷建，由大方廣人文美學協會與戴育澤建築師事務所共同主辦，是全台首座歷經三階段國際競圖、最終由信徒代表票選出的建築，備受各界矚目。

今天的動土典禮，由台中市長盧秀燕、大方廣人文美學協會理事長林慧芬、建築師戴育澤、麗明營造董事長吳春山等人主持。

盧秀燕表示，台中人真偉大，有夢想，擁有一座與台中國家歌劇院同等級的土地公廟。以前的人都出國看教堂，希望以後國內外遊客都能來台灣看土地公廟。

具有百年歷史的大河里福德祠，因配合水湳經貿園區整體開發遷建，新址基地因具備鄰近水湳經貿園區、台中中央公園的特殊性，促成主辦單位拉高競圖規格，廣發競圖資訊於國際網站，吸引來自9個國家、307件作品參加。

最後由大阪市立大學在學生芥隆之介Akuta與黃志瑞建築師團隊合作的作品「Under a Roof(垂降的大屋頂)」勝出，但因總經費高達8,000多萬元而遲未動工，沉寂近六年，今年再度公開招標，4月由麗明營造以8,888萬元得標。

扣除廟方自籌6,000多萬元，不足2,000多萬元經費，吳春山承諾自募款項，經眾人集思廣益後，決以土地公廟主體建築，做為空氣流通與光線導引的120個窗口，塑造成傳統廟宇「光明燈」的概念，號召企業界、社會賢達認養，每個20萬元。

吳春山本人與副董事長林立浩及公司幾位董監事各自認捐一座外，麗明營造更秉著回饋社會、敬重護持的理念，拋磚引玉率先登記5座，更在吳春山的奔走下，已有100多人允諾共襄盛舉。

包括金可國際董事長蔡國洲、龍寶建設董事長張麗莉、聯聚建設董事長江韋侖、寶輝建設董事長蘇良智、富旺開發董事長林正雄、新業建設榮譽董事長穆椿松、嘉磐建設董事長魏嘉銘、宇隆科技董事長劉俊昌、親家建設董事長張鈞豪、春耕不動產董事長陳三奇。

以及本案建築師戴育澤、日本設計者芥隆之介、三信商銀董事長廖松岳、知日商流董事長謝豐享、喬福泡棉董事長郭福一、大力卜鞋業董事長蕭瑞芬、陸府建設執行長陳國欽、星享道酒店董事長劉敏瑛、新鉅科光學董事長鄭勝全、磐興建設總經理游金洲、磐鈺建設董事長張大方、華相建設董事長王忠正等人。

全新的大河里福德祠，其設計構想為透過加大的屋頂連結天地，象徵將天上的神明帶到地面，充滿東亞文化中的包容精神，工程細部發展由戴育澤建築師團隊設計。

此案因屋頂建築手法為國內少見，工程難度高，承攬的麗明營造擁有成功打造台中國家歌劇院全球首創曲牆工程的經驗，其專業團隊定能順利完成再一次的挑戰，打造出完全不同風格的新型態宗教建築。

吳春山表示，大河里福德祠立足的水湳經貿園區，堪稱台中區域發展明日之星，以福德祠土地面積約200坪計算，換算土地市值就要近5億元，加上緊鄰中央公園的環境優勢，讓大河里福德祠的興建深受地方期待。