準備這個交換禮物聚餐很可以！ 爆米花還有這一「味」
準備這個交換禮物聚餐很可以！隨著冬天氣氛越來越濃厚，聖誕節與跨年的腳步也愈來愈近了，怎能少了零食作伴？爆米花品牌Magi Planet星球工坊本季特別以冬日經典的甜食和鍋物為概念，將巧克力結合純度99.9%日本食用細雪金箔推出「極奢金箔巧克力爆米花」，並與在地品牌這一鍋首度合作，推出「秘傳老火湯」、「一品酸菜」、「御膳麻辣」3款招牌風味爆米花，要用創新口味征服消費者味蕾，也搶攻年末節慶商機。
根據市調公司歐睿國際調查顯示，全球巧克力商機高達1075億元，超商通路也表示每年超過6000萬人次購買巧克力。隨著氣溫下降，巧克力業績也順勢噴發，此次Magi Planet星球工坊特別針對聖誕節推出冬季新口味，便以充滿甜蜜商機的巧克力為發想。
為了降低多數巧克力的甜膩口感，Magi Planet星球工坊特別在製作過程中，僅將經典原味爆米花淋上獨家特製配方、手工熬煮的巧克力醬，並選用來自日本歧阜縣、純度高達99.9%食用細雪金箔，吃起來可以感受到巧克力的香濃滑順，而尾韻伴隨著苦甜風味，搭配金箔則讓人更有過節氛圍。
同時，Magi Planet星球工坊也看好火鍋口味發展商機，投入餐飲零食化發展，今年冬天攜手「這一鍋」將國人熱愛的火鍋湯頭變身爆米花，推出秘傳老火湯、一品酸菜風味爆米花，以料理十三香搭配秘製配方調味，讓爆米花也能嚐到湯頭香氣。另外，還有御膳麻辣風味爆米花口味，使用四川大紅袍花椒、孜然粉帶出勁麻辣味，3款鍋物風味爆米花，即日起於全聯獨家上市。
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