台北國賓餐飲品牌 將搬家

台北國賓飯店申請危老改建，餐飲品牌將搬家。國賓昨（4）日公告，公司取得使用權資產，與富邦人壽簽約，承租位於遼寧街富邦人壽大樓一樓、二樓，預計租用空間約1,727坪。

國賓總經理謝漢章表示，台北國賓下多數餐飲品牌，將於後年遷移此處，包括今年首度獲得米其林一星的「A CUT」牛排館、國賓川菜、粵菜等，屆時將橫向移植到此處，即使位置變了但服務與品質不變。

國賓昨日公告，公司取得使用權資產，與富邦人壽簽約，承租位於遼寧街富邦人壽大樓一樓、二樓預計5,709平方公尺，折合1,727坪，租期共計15年，租期屆滿後享有一次為期三年之續租權。租期內於第四、七、十、13年作調整，每次調幅3%。一樓租金每月每坪3,600元，二樓租金則是每月每坪2,700元，皆是未稅價。