全台百貨 一年少了40家

依據財政部最新資料，全台在2010年以前百貨家數超過千家，隔年開始家數一路下滑，今年9月全台僅剩713家，跟去年同期相比，一年減少40家，全台百貨前三季的銷售額也小幅下滑1.5%。不過，桃園及新北銷售額逆勢上升，桃園市增幅高達24%。

觀察六都百貨家數，過去一年全數減少，家數減少最多為台北市，截至今年9月128家，與去年同期相比減少八家，台中、台南、高雄都減少五家，桃園少三家，新北則減少一家。

至於銷售額，六都中，今年前三季百貨銷售額冠軍為台北市、達713億元，百貨家數達128家。台中、高雄並列第二、達308億元，不過家數部分各達44、56家，顯示台中民眾消費力超過高雄。新北市百貨銷售額則以183億元居第三名，桃園銷售額則名列第四，也有182億元。至於台南市則約147億元。

新北市雖然人口多，但百貨銷售額並不高，主要大筆消費移動至台北市或桃園市的大型百貨及購物中心，削弱新北市在地的營業額。也看出百貨業極大化及集中化，數據顯示全台百貨商圈正在洗牌中。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，實體通路受電商衝擊，百貨業家數逐年縮減，今年受疫情影響再減一波，不過桃園今年話題不斷，也讓百貨銷售額逆勢成長。

郎美囡表示，因虛擬通路、網購平台日漸發達，使許多實體零售業及店家營收大幅減少，尤其中小型百貨倍受衝擊而停業，不過大型百貨、購物中心銷售項目越趨多元，往往成為當地機能題材。

如桃園青埔的華泰名品城，新北市林口三井outlet，不僅帶入外地消費人潮，也能支應周邊住戶生活需求，成為房市重要題材，另外，台中地區近來人口快速成長，吸引大型百貨搶進設點，也拉升區域房市熱度。