青埔商圈夯 百貨業者搶進駐

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

桃園百貨業今年很旺，尤其今年以來，桃園青埔可謂全台最熱鬧的商圈，光在暑假就一連開幕八景島水族館、新光影城、和逸飯店、IKEA；所帶來的人潮，讓相隔一條天橋的華泰名品城今年暑假以來，餐飲就成長五成。

隨著環球購物中心A19也將在明年開幕，將再帶熱青埔商圈和周邊房市。

桃園青埔商圈最早來卡位的百貨，是2001年就開幕營業的大江購物中心，接著是2015年底開幕的華泰名品城，因主打美式Outlet，占地寬廣，去年已經開出第三期，多家國際品牌齊聚，也讓華泰名品城的業績明年上看100億元，為全台單體業績最高的Outlet。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，隨著台灣疫情控管得宜，國旅市場盛行，而且大家都不能出國，內需市場暢旺，加上香港因有疫情和政治因素影響，不少精品大貨需要出清，也都到台灣來；過季商品不能在正價店賣，所以今年貨量是華泰名品城開店以來最完整的一年，讓華泰名品城的精品今年前十個月業績大成長20%至30%。

華泰 疫情 暑假

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