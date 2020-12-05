2021經濟關鍵字／韓蔚廷、劉坤錫 都選「宅」

經濟日報主辦2021經濟關鍵字大預測活動，富邦金控總經理韓蔚廷、新光投信董事長劉坤錫都選「宅」。

韓蔚廷表示，選「宅」，是因為新冠疫情改變人們生活與工作型態，也帶動宅經濟在2020大幅躍進；預期2021仍將持續快速發展，加上純網銀加入戰局，亦將加快加深金融數位服務的發展趨勢。

劉坤錫則表示，「宅」是名詞，也是動詞，它代表三個時代意義。一、宅符合人性需求：人是習慣的動物，人們的習慣難以改變，2020年新冠疫情肆虐，宅經濟興起，宅商機當道，儘管2021年，新冠疫苗有機會問市，但宅商機持續存在，不因疫情減緩而消退。

二、宅引領科技創新：身處數位經濟新時代，5G+AI為各行各業帶來新變革，包括科技創新的原動力，從尖端技術追求，走向群體痛點解決；技術創新的演進過程，從優化產品效益效能，走向滿足特定場景用戶需求。

三、宅安頓身心原點：新冠疫情出現，造成在家上班、上課型態出現，生活的重心從職場回歸家庭（宅），疫情觸及生死別離，更讓家（宅）成為人們安頓身心的唯一安心場所。