淘帝 終止會計師委任

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

淘帝-KY（2929）昨（4）日宣布，因新冠疫情導致無法完成大陸營運據點會計查核，因此終止與簽證會計師事務所「德昌」的委任案。

淘帝表示，主管機關因應疫情，發布相關查核實務指引及規定，而淘帝營運地點在中國大陸，但疫情嚴峻，往返均需隔離兩周；會計師事務所經評估後，認無法確實完成查核，因此函知該公司終止委任後續財報查核簽證事宜。

淘帝前十個月累計營收約21.4億元，年減61.9%；前三季稅後虧損13.7億元、每股淨損14.44元。

淘帝財務長陳建瑋說明，自疫情爆發以來，兩岸人員因往來都必須隔離兩周，受較大限制，公司以遠端查核，採每季發函予銀行及上下游之方式，以配合會計師完成今年前三季財報核閱工作，皆取得「無保留意見」之核閱報告。

鑒於疫情至今未有好轉，且公司主要營運地點位於中國大陸，受限於主管機關發布的相關查核實務指引及規定，該公司尚在尋找可遵循此規定之會計師事務所以承接本公司財務報表之查核簽證事宜。

陳建瑋表示，目前公司營運情況正常，管理經營團隊穩定，且財務及內控制度健全，經前任會計師多次實質審查，亦無發生內控紕漏或其他問題，未來也將配合新任會計師及主管機關對公司的查核。

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