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Nespresso全台首座大型耶誕倒數月曆 成打卡新地標

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
Nespresso今年首度在台販售耶誕倒數月曆，即日起o將咖啡倒數月曆「放大千倍」搬到信義街頭與大家同歡慶祝。(圖：Nespresso提供)
Nespresso今年首度在台販售耶誕倒數月曆，即日起o將咖啡倒數月曆「放大千倍」搬到信義街頭與大家同歡慶祝。(圖：Nespresso提供)

全球知名咖啡品牌Nespresso全台首座放大千倍耶誕倒數月曆， 驚喜閃耀信義街頭 ，成為2020耶誕打卡景點新地標。Nespresso表示，即日起參加耶誕卡傳情活動，Nespresso即同步送出一杯限量版暖心咖啡。

Nespresso指出，今年首度在台販售耶誕倒數月曆，邀請大家在咖啡香中盡情堆疊對聖誕節的期待，開賣不到兩周就已全數售罄。現在來不及購買的咖啡迷別灰心，Nespresso「放大千倍」咖啡倒數月曆的驚喜體驗，即日起起搬到信義街頭與大家同歡慶祝。

Nespresso 咖啡倒數月曆打卡地標將現身誠品信義店1樓戶外廣場 (近新光三越A4)，至明年1月1日陪伴大家倒數耶誕節、迎接嶄新的2021年。整座咖啡倒數月曆裝置放大了向義大利耶誕蛋糕-潘妮朵妮經典包裝致敬的梯形方盒造型，超過200公分高的倒數月曆亮眼佇立於誠品信義店門前，更與台北101繽紛相映。

Nespresso 表示，迷人的湛藍色與俐落線條交織點綴著，神秘又吸睛！在每扇倒數小門後都藏著不同的驚喜等著被發掘，一旁也幸福堆疊著大大小小的禮物盒，散發出滿滿的節慶氛圍。此座咖啡耶誕倒數月曆將不分晝夜閃耀台北街頭，無論是日景或夜景都別有一番浪漫風情。

Nespresso 同步祭出「耶誕賀卡傳情 獻上暖心咖啡　迎接2021耶誕倒數活動」，為所有咖啡愛好者準備了暖暖香醇的咖啡，與親朋好友用迷人咖啡香傳遞美好祝福。

第一重：即日起起至12月31日加入Nespresso LINE好友，即可用簡單3步驟打造專屬耶誕卡片給家人摯友，送禮者及收禮者可獲得咖啡兌換券，至全台Nespresso指定門市兌換一杯節慶限定暖心頂級咖啡。

第二重：年末歡聚時刻，Nespresso 臉書官方粉絲團也將同步舉辦抽獎活動，凡於活動貼文下方上傳與Nespresso 咖啡倒數月曆打卡地標的合照，並標記兩位好友，還有機會抽中萬元咖啡拉花旗艦機、限量配件等好禮。

Nespresso強調，全新義遊味近節慶限量款咖啡以義式經典傳統甜點為靈感，絕妙滋味演繹舌尖上的義式慶典。消費者除了可以透過耶誕傳情賀卡至指定門市品嚐咖啡外，Nespresso更獨家公開三款節慶特調食譜，在家也能輕鬆打造節慶驚喜風味。有義式杏仁酥餅風味咖啡、義式榛果蛋糕風味咖啡與義式濃烈黑咖啡搭配鮮奶油、巧克力等簡單食材，就能創作充滿耶誕氣息的暖心咖啡特調。

Nespresso咖啡倒數月曆裝置放大了向義大利耶誕蛋糕-潘妮朵妮經典包裝致敬的梯形方盒造型，超過200公分高的倒數月曆亮眼佇立於誠品信義店門前，與台北101繽紛相映。(圖：Nespresso提供)
Nespresso咖啡倒數月曆裝置放大了向義大利耶誕蛋糕-潘妮朵妮經典包裝致敬的梯形方盒造型，超過200公分高的倒數月曆亮眼佇立於誠品信義店門前，與台北101繽紛相映。(圖：Nespresso提供)
Nespresso 三款暖心食譜大公開，用全新義遊味近節慶限量款咖啡，在家也能輕鬆享受耶誕咖啡特調。(圖：Nespresso提供)
Nespresso 三款暖心食譜大公開，用全新義遊味近節慶限量款咖啡，在家也能輕鬆享受耶誕咖啡特調。(圖：Nespresso提供)

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