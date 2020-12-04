智慧醫療新革命 智捷生醫打造專業醫療人員交流平台

宣捷集團關係企業智捷生醫（8176）今（4）日舉行XRAI智慧醫療產品發表會，會中展示了智捷生醫全球首創的AI DATA 資料庫，利用Holoeyes XR影像軟體，提供醫院、學校等相關領域專業人士MR 影像，運用在教學研究、臨床教育或各種專業需求．不僅擁有資料庫的資源，因應5Ｇ時代來臨，創造全球第一個MR直播系統，運用在遠距教學、會議系統，是一個專業醫療人員交流平台，讓醫療科技更能無遠弗屆在世界各地發展。

智捷生醫今年成功打造的全球首創XR AI智慧醫療AI DATA資料庫，猶如病例影像百科，提供全世界的醫療體系更完善的影像資料庫，未來將從台灣、日本、中國等地向海外擴展AI資料庫，進一步協助醫病溝通、教育研討、臨床手術、醫材模擬，透過虛擬空間模擬的VR/MR眼鏡甚至是電腦、手機呈現360度無死角的新視野。

宣捷董事長宣昶表示，醫療及資通訊科技（ICT）產業是台灣實力最強的2個領域，隨著醫療逐漸走向智慧化發展，透過強強合作，整合醫療與資訊技術，提升醫療照護效能及優質的服務，建立強大的智慧醫療產業，因此，宣捷集團在今年4月投資了智捷生醫。

尤其現今正值幹細胞時代來臨，宣捷集團希望挾著幹細胞的核心優勢，在智捷生醫加入下，未來可以提供自體幹細胞客戶更多元化的服務。除了結合智捷生醫之外，宣捷集團還與捷格科技、捷邁智醫科技、金捷生技等關係企業攜手合作打造完整健全的智慧醫療生態系（Ecosystem），運用先進科技技術，推動精準醫療，開發智慧醫療服務與產品，這是宣捷集團的使命與宗旨。

智捷董事長孫継信指出，VR的虛實結合，加上病理數據的影像化，能讓醫病溝通之間更為順暢，在教育方面，多元化的教學、立體空間建構的概念，更能讓學生們理解力大為提升；臨床上，醫生們可以利用遠距VR系統做術前會議、術中支援、術後觀察紀錄。不管是醫院或學校、臨床或教育，VR影像呈現已經是未來趨勢，搭配5G時代的來臨，無國界無時差的技術，會讓醫療科技推上更高的層次。