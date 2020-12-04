快訊

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

智慧醫療新革命 智捷生醫打造專業醫療人員交流平台

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

宣捷集團關係企業智捷生醫（8176）今（4）日舉行XRAI智慧醫療產品發表會，會中展示了智捷生醫全球首創的AI DATA 資料庫，利用Holoeyes XR影像軟體，提供醫院、學校等相關領域專業人士MR 影像，運用在教學研究、臨床教育或各種專業需求．不僅擁有資料庫的資源，因應5Ｇ時代來臨，創造全球第一個MR直播系統，運用在遠距教學、會議系統，是一個專業醫療人員交流平台，讓醫療科技更能無遠弗屆在世界各地發展。

智捷生醫今年成功打造的全球首創XR AI智慧醫療AI DATA資料庫，猶如病例影像百科，提供全世界的醫療體系更完善的影像資料庫，未來將從台灣、日本、中國等地向海外擴展AI資料庫，進一步協助醫病溝通、教育研討、臨床手術、醫材模擬，透過虛擬空間模擬的VR/MR眼鏡甚至是電腦、手機呈現360度無死角的新視野。

宣捷董事長宣昶表示，醫療及資通訊科技（ICT）產業是台灣實力最強的2個領域，隨著醫療逐漸走向智慧化發展，透過強強合作，整合醫療與資訊技術，提升醫療照護效能及優質的服務，建立強大的智慧醫療產業，因此，宣捷集團在今年4月投資了智捷生醫。

尤其現今正值幹細胞時代來臨，宣捷集團希望挾著幹細胞的核心優勢，在智捷生醫加入下，未來可以提供自體幹細胞客戶更多元化的服務。除了結合智捷生醫之外，宣捷集團還與捷格科技、捷邁智醫科技、金捷生技等關係企業攜手合作打造完整健全的智慧醫療生態系（Ecosystem），運用先進科技技術，推動精準醫療，開發智慧醫療服務與產品，這是宣捷集團的使命與宗旨。

智捷董事長孫継信指出，VR的虛實結合，加上病理數據的影像化，能讓醫病溝通之間更為順暢，在教育方面，多元化的教學、立體空間建構的概念，更能讓學生們理解力大為提升；臨床上，醫生們可以利用遠距VR系統做術前會議、術中支援、術後觀察紀錄。不管是醫院或學校、臨床或教育，VR影像呈現已經是未來趨勢，搭配5G時代的來臨，無國界無時差的技術，會讓醫療科技推上更高的層次。

VR 幹細胞

延伸閱讀

這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」萊禮生醫炫彩醫療口罩12／6開賣

南科17家生醫廠商新產品 台灣醫療科技展明發表成果

佳世達營運攀高峰 11月成長10%

台灣醫療科技展 聯新國際醫療智慧醫療8大主題受矚目

相關新聞

大魯閣新時代下雪了！樂雪星球4米高滑雪道體驗偽出國

台中大魯閣新時代購物中心聖誕節檔期今（4）日登場，今年結合首次進駐中部的獨家主題展、由樂雪星球舉辦的「Kuroro宇宙喵...

台灣經典小鎮3.0出爐 深度發掘在地人文風情

台灣每個小鎮都很有特色，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。交通部觀光局已於2...

DHL 2020全球連結程度指數報告 台灣居全球第19名

DHL與紐約大學史登商學院（NYU Stern School of Business）公布DHL 2020全球連結程度指...

星宇航空微旅行2.0台北-台南雙城號 7日10時開賣

美食控、文青掛、電影痴、貴婦團請準備，星宇航空將於12月19日推出台北－台南雙城號微旅行2.0，結合台北市政府、台南市政...

預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

從今年下半年以來，房市交易熱絡的消息頻傳，尤其預售屋建案，更不時有熱銷情況出現，但是，其中也伴隨著價格炒作、預售屋「紅單」轉讓交易炒房的訊息，甚至還有網紅宣稱，靠著「紅單」大賺一筆；對於前述現象，政府已有所動作，希望透過內政部與地方政府的聯合稽查，防堵「紅單」私下交易。

自己管行程不被秘書綁架 大聯大曾國棟：不做刪除 時間怎麼會增加？

做為亞太最大半導體零組件通路商，大聯大控股副董事長曾國棟跟朋友一起打球或聚餐時，經常看到他們不是邊上果嶺邊按手機回訊息，就是吃飯時心不在焉，飯沒吃完就趕去處理公事。

2020創業楷模 15人出線

全國創新創業總會昨（3）日公布象徵華人創業家最高榮譽的「2020創業楷模」得獎名單，共有海內外15人榮獲殊榮，包括吳寶春...

電動車新車款陸續上市 充電站是決勝關鍵

電動車新車款陸續上市，充電系統成為關切焦點，雖然車廠積極在經銷商設立高速快充站，或在百貨、飯店與觀光景點設立，但若住家停...

電商服裝殺成紅海市場 有特色才能留存

網路服裝近年來也變成紅海市場，除大品牌業者興起，小品牌業者也結盟搶灘，「快時尚」已經不夠，還要流行、時髦，但消費者難討好...

龍巖二代接班 李凱莉任董座

龍巖集團啟動接班計畫，龍巖董事會昨（3）日推選該公司創辦人李世聰女兒李凱莉為董事長，即日起就任，原董座劉偉龍轉任顧問，持...

海悅11月營收4.39億元創新高 年增40%

不動產代銷產業龍頭海悅昨（3）日公布11月合併營收達4.39億元創新高、年增40.8%，累計今年前11月合併營收31.2...

神秘的龍巖接班…李凱莉 對經營有熱忱

龍巖集團創辦人李世聰近年積極布局接班計畫，女兒李凱莉接任龍巖董座後不改家族低調神祕慣性，外界難得一窺真面目，龍巖昨（3）...

熱門新聞

央行直接棄守了？新台幣盤中升逾3角至28.304元

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

農退儲金下周起申請！ 30歲農民 將可月領3.7萬退休金

面板驅動IC封測 供不應求

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

保時捷電動跑車 引爆新戰局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。