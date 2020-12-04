攻全球醫美市場 浩鼎授權OBI-858肉毒給合作夥伴

浩鼎（4174）今（4）日公告，經董事會通過，公司為將現有資源聚焦於免疫療法抗癌新藥之開發，並為分散風險，避免資源排擠而影響既有的研發進程，故須尋找資源互補的合作夥伴，共同進行OBI-858肉毒未來擬將OBI-858全球醫學美容之智慧財產權授權予一新設之公司，並由該新設公司進行後續醫學美容適應症之臨床研究與開發。桿菌毒素產品專案之合作開發，最快2021年第一季可正式設立公司。

浩鼎進一步指出，目前已接洽之潛在投資人包含掌握產品經銷通路的醫美集團、機構投資人及具有豐富生醫產業投資經驗的投資公司等。

浩鼎表示，由於肉毒桿菌毒素應用於醫學美容具有龐大的市場潛力，浩鼎希冀藉由進行此一專案合作，結合公司與前述潛在投資人之資源，共同推進OBI-858之研發進度，並期共同分享產品上市後潛在的商業利益。

此外，也將另規劃將OBI-858針劑充填專用產線設備出售予該新設公司，前述OBI-858全球醫美智慧財產權之授權金及針劑充填產線設備出售價款，規劃以新設公司發行之股份作為對價收取。

該新設公司並預計同時進行現金增資，所募資金用以支應OBI-858二期臨床後之試驗用藥生產，以及完成一期及進入二期的臨床試驗費用等營運支出。