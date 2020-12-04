台灣經典小鎮3.0出爐 深度發掘在地人文風情

台灣每個小鎮都很有特色，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。交通部觀光局已於2019年、2020年遴選出台灣經典小鎮1.0及2.0，計70個。為持續活絡國內旅遊，延續小鎮旅遊年熱潮，今年再推出經典小鎮3.0遴選。

觀光局表示，這次除各縣市政府推薦外，考量均衡區域發展，以及配合觀光局推行區域發展聯盟觀光圈，及考量政府部門挹注資源等，納入各國家風景區管理處推薦小鎮，自54個推薦小鎮遴選出30個台灣經典小鎮，持續透過深度旅遊感受小鎮在地旅遊魅力，觀光局於今（4）日在交通部舉辦「台灣經典小鎮3.0授證」記者會，予以表揚各小鎮。

觀光局說，今年受到疫情影響，觀光已轉型朝向精緻旅遊發展，目前已選出100個經典小鎮，民眾可深入台灣各個地方創造地方經濟發展。

入選小鎮3.0各具特色，宜蘭縣冬山鄉有冬山河生態綠舟，萬坪河岸可供野餐及踏青。臺北市信義區有全臺最完整自行車道路網，可以騎著YouBike漫遊四四南村，感受眷村風華。到新北市淡水河岸吹吹風，賞夕陽美景逛老街。鶯歌是陶瓷小鎮，可以捏陶拉坯玩體驗。臨近的三峽區祖師廟有東方藝術殿堂美名，還可以浸染最美的藍染文化。探索桃園市復興的北橫山林秘境，品味多汁水蜜桃。到新竹縣峨眉鄉賞湖光山色、品味美人茶香。

往中部走來到鐵路山海交會苗栗縣竹南鎮，進入夢幻崎頂子母隧道。太中市霧峰區有九九峰，走入林家花園感受仕紳風雅。往海線到梧棲感受老街百年歲月，激盪歷史雲煙。彰化市有大佛，看鷹揚八卦。社頭鄉是織襪的故鄉、芭樂寶地。二林是全臺酒莊密度最高小鎮，來一趟微醺農體驗。到芳苑坐鐵牛車，跟著海牛採蚵樂。

前進台灣地理中心－南投縣埔里鎮，一起體驗特色手工造紙。竹山鎮是文創工藝小鎮，打造一場精采竹藝復興。搭火車到雲林第一大城-斗六市，漫遊雲中街文創聚落。來到濱海口湖鄉濕地賞鳥，大啖海味嘗鮮。

往南部走來到鹹風陣陣的嘉義縣布袋鎮，看見白色鹽田浪漫高跟鞋教堂。新港鄉有奉天宮，有拜有保庇。台南市北門區的鯤鯓王平安鹽祭也不遑多讓，可以深度體驗民俗文化。暢遊文化古都在安平，搭船遊運河漫漫遊。百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭。高雄鹽埕區愛河水波好風光，駁二藝術漫漫遊。漫步曹公圳，邂逅美麗鳳山古城。到岡山遊崗山之眼，嚐羊肉、蜂蜜、豆瓣醬三寶。

屏東縣枋寮鄉是黑珍珠的故鄉。到琉球鄉浮潛看海龜、體驗潮間帶。往東部走到花蓮縣新城鄉，這裡有海灣美景，也是曼波魚的故鄉。臺東縣卑南鄉有知本溫泉美人湯及原民部落文化。

台灣各小鎮擁有美麗暨濃厚的風情，希望藉由臺灣經典小鎮深度旅遊風氣，共創小鎮越在地、越國際的觀光新魅力，一起來感受臺灣小鎮在地風景文化，體驗與濃厚人情味。更多台灣經典小鎮資訊請上：小鎮漫遊年網站（https://www.taiwan.net.tw/2019SmallTown/）查詢。