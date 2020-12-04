DHL 2020全球連結程度指數報告 台灣居全球第19名

DHL與紐約大學史登商學院（NYU Stern School of Business）公布DHL 2020全球連結程度指數（Global Connectedness Index；GCI）報告，是疫情流行期間第一份有關全球化發展的全方位科學評估報告。全球連結程度指數追蹤169個國家與區域的四大關鍵國際流動，包含貿易流、資金流、資訊流與人流；在最新發布的報告中，台灣排名全球第19名，在亞太區國家中排名第三名。

全球連結程度指數在2019年維持穩定，進入2020年後各國因應疫情所實施的邊境管制、封鎖、旅行禁令和其他政策為全球連結程度帶來負面影響；但即使如此，今年疫情的負面影響也不會讓全球連結程度降至2008、2009年金融風暴前的水準。我們看到資訊流在疫情期間激增，下半年貿易流與資金流已開始復甦，人與人之間的互動從實體接觸移動至網路世界，帶動國際間的網路流量、電話和跨國電子商務大幅增長。

「今年的疫情危機證實了全球連結對於維持國際經濟、維繫人們的生活有多麼重要」DHL 國際快遞全球執行長John Pearson表示，「全球供應鏈與物流網絡在保持世界運轉及穩定全球化發展上，扮演不可缺少的關鍵角色，特別是在發生全球危機的時候。這提醒了我們必須為了隨時可能面臨的挑戰提前做好準備。近期疫苗突破性的發展讓人們更加關注快速、安全的全球醫療物流網絡，並突顯其重要性。」

雖然疫情為全球各地的經濟與人們的生活帶來重大影響，但並未切斷國與國之間的連結。「這份報告顯示2020年的全球化並未崩潰，但是這場疫情確實或至少暫時改變了國家之間連結的方式。報告也證實重要連結切斷後的世界有多危險，以及面對全球挑戰時，對更有效合作的急迫需求」，GCI首席作者、紐約大學史登商學院DHL全球化計劃資深研究學者與主任Steven A. Altman表示。「更強大的全球連結可望加速世界從疫情危機中復甦，與國際連結頻繁、緊密的國家，通常有較快速的經濟成長。」

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君補充：「台灣是出口導向為主的市場，我們在地的企業一直能夠非常迅速的適應不斷變化的國際環境。今年的疫情也證明了台灣有能力可以快速妥當的處理突如其來的公共衛生危機，這在某種程度上也加強了台灣企業的國際競爭優勢。我們希望這份新公布的DHL全球連結程度指數報告能夠讓我們台灣的客戶在制定未來策略時有所參考、開括國際市場時更有信心，也希望吸引更多外國企業來台投資。DHL國際快遞致力於推動全球貿易，也承諾將繼續支持台灣企業連結全球。」

各國為了控制疫情傳播而實施的邊境管制、封城及旅行禁令，可以預期2020年的人流出現前所未見的崩潰。根據聯合國最新預測，2020年前往外國的旅行人數大減70%。國際觀光預計要到2023年才有可能重返疫情前水準。相比之下，資金、貿易與資訊流的復甦速度出人意料。國際貿易從疫情爆發初期的急遽下跌後，已經出現強勢反彈，仍然是全球經濟體的重要支撐。在DHL最新的全球連結程度指數報告中，台灣在貿易流方面，排名全球第11名。報告中的貿易流排名是根據商品貿易及服務貿易在該國GDP中佔的廣度與寬度來衡量。

相較之下，資金流受創較深。聯合國也預估，反映企業採購、建立或再投資海外營運的外國直接投資（FDI）流量，今年預估減少30-40%。不過，政府與中央銀行協助穩定市場的強勢因應政策，已經帶動復甦腳步。而資訊流在疫情期間大幅增加，因為疫情將工作、娛樂及教育加速數位化，人們與企業大幅的將原先實際的接觸移動至數位網絡世界以便保持彼此之間的連結，帶動全球資訊流呈現2位數成長。

最近報告中顯示，荷蘭仍然位居首位，是全球化程度最高的國家。新加坡、比利時、阿拉伯聯合大公國及愛爾蘭分居排行榜的二至五名。此外，在全球化腳步方面，英國躍升幅度最大。以區域來說，歐洲是最全球化的區域，排名榜前十名的國家當中，有八國來自歐洲。歐洲在貿易與人流方面領先，而資訊與資金流則以北美地區為主要驅動力。

在整體國際流動表現遠優於國家實力的經濟體方面，以柬埔寨、新加坡、越南及馬來西亞為首，區域供應鏈是東南亞國家表現優異的關鍵因素。

今年的GCI報告也是紐約大學史登商學院的新DHL全球化計劃的開始。新研究計劃目的在建立資料導向的全球化研究卓越領導中心。