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CIP宣告參與離岸風電第三階段區塊開發 六處場址曝光

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
CIP 台灣第三階段計畫執行長侯奕愷今（4）日宣布正式投入離岸風電第三階段區塊開發，並公布所選出的六處風場場址，CIP台灣區董事總經理許乃文（左）也一同出席，宣布這項重大消息。 圖／CIP提供
CIP 台灣第三階段計畫執行長侯奕愷今（4）日宣布正式投入離岸風電第三階段區塊開發，並公布所選出的六處風場場址，CIP台灣區董事總經理許乃文（左）也一同出席，宣布這項重大消息。 圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（4）日宣布正式投入離岸風電第三階段區塊開發，並公布所選出的六處風場場址，分別是渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑，以及福芳，分別位於新竹、苗栗、台中及彰化海域，六場址合併裝置容量上看6.3GW。

針對國產化議題，CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP在潛力場址開發階段肩負最高的國產化使命，從水下基礎、陸上變電、風機零組件到所有的海事工程，在經過與本土台廠和風機系統廠不斷的努力，催生了本土產業鏈，但其經濟規模明顯不足。也因此，CIP倡議區塊開發應維持「項目制國產化」政策，以保障基本的經濟規模，延續本土供應廠商的投資量能。

許乃文進一步指出，CIP本土廠商是遍地開花的，從新北市、新竹縣、台中市、南投縣、台南市到高雄市，有近10間本土供應商新設廠房，將於109~112年連續投產，活絡台灣經濟，並催生中國以外亞太地區唯一葉片廠。許乃文強調，這些都是離岸風電業主積極響應國產化，並落實在高單價風機零組件的見證。

不過，許乃文也向政府喊話，本土產業鏈發展需要明確的政策支持，以保障經濟規模，延續廠商投資量能。而CIP與本土廠商也將在第三階段區塊開發延續國產化目標，以規模經濟強化本土產業鏈成型與成長。

許乃文並強調，本土化政策不能做半套，建立本土產業鏈必須有穩定政策扶植鞏固內需市場，先創造經濟規模，才可優化台廠在品質、價格、交貨期上的競爭力，打造進軍亞太市場的底蘊。

針對台灣離岸風電第三階段區塊開發，CIP 台灣第三階段計畫執行長侯奕愷表示，選址初期已進行審視，依據現階段可獲得的資訊儘可能排除環境保護區及敏感區位等限制，以確保所選擇的場址具有開發可行性。

同時，侯奕愷也表示，為控制氣候變遷帶來的衝擊，各國政府陸續將2050年淨零碳排的目標納入法規，企業界亦積極響應減碳，包含RE100等相繼而生。因此，CIP也呼籲政府在氣候變遷議題上踏出堅定的一步，針對2050年淨零碳排設立明確的國家目標，以催生國內綠電市場，並提升供應鏈的國際競爭力。

離岸風電

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