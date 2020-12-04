氣溫下滑保暖家電買氣倍增 免治馬桶也熱賣

本周全台各地氣溫最低下探13度，保暖家電現買氣。富邦媒（8454）表示，氣溫有感下滑，旗下momo購物網站上電暖器、電熱毯、烘被機備受消費者青睞，保暖家電11月至今銷售較上月成長近2倍。免治馬桶甫入冬也有大幅度的熱賣趨勢，11月至今銷售業績較上月成長超過2倍。搶攻保暖商機，富邦媒趁勢推出2020 momo「暖電節」即日起至12/31正式登場，集結數十家品牌家電，包括北方、禾聯（5283）、勳風、飛利浦、HCG和成（1810）等下殺4折起，預估帶動年終家電買氣年成長翻倍。

電暖器為許多家庭冬季取暖必備的明星商品，momo統計11月至今站上電暖器銷售成長近2倍。入冬之際消費者首先關注於「價格實惠、高CP值」的機種，而「體積小」、「加熱快」也是消費者選購冬季商品的主要訴求，熱銷商品如「AIRMATE艾美特」居浴兩用陶瓷電暖器、「禾聯」涼暖兩用擺頭防傾倒陶瓷式電暖器、「AIRMATE艾美特」人體感知陶瓷式電暖器。

另外，也有一部分外宿族較偏好局部取暖、耗電量低的電熱毯，11月銷售較上月成長超過1倍。其中「可機洗」、「多段數智能溫控」的機型為消費者選購重點，熱銷商品包含「禾聯」高級珊瑚絨布雙人電熱毯、「北方」雙人單控仿羊毛電熱毯/電毯，以及「美國Sunbeam」柔毛披蓋式電熱毯。

近日陰雨綿綿，家中環境溼氣重造成衣物、棉被潮濕不易乾，烘被機也隨之熱銷，較上月銷售成長近2倍。momo購物網表示，消費者主要著重於「抗螨」、「除菌消臭」，以及能夠烘衣、烘被、烘鞋「一機多用」的機型，熱銷商品包含「HITACHI 日立」3D立體極速暖風棉被烘乾機、「鉅豪」微電腦四季烘被機、「勳風」微電腦多功能四季烘被機等。

近年免治馬桶普及，入手價格親民，萬元內就能享有高規格的商品，在入冬之際也深獲消費者的青睞。momo購物網表示，消費者在選購商品時，除了必備的「暖座」、「噴嘴自潔」功能外，「瞬熱」也是今年許多消費者關注的選購標準。熱銷商品包含「飛利浦」智能瞬熱免治馬桶便座、「禾聯」瞬熱式洗淨智能免治馬桶座，還有「HCG和成」智慧型免治沖洗馬桶座等。