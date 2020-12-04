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台中千萬資本公司一年增三成 房仲：難怪房市夯

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
資來來源／信義全球資產
資來來源／信義全球資產

台中近年房市火熱，除了捷運等重大建設因素外，大型公司進駐，就業機會多，吸引人口遷入，也是主因。信義全球資產公司統計，近年台中資本額1000萬以上新設立公司家數，從2018年的274家到2019年364家，一年即攀升32%。

業者表示，這些大型公司包含高科技與資訊業、金融保險業、專業服務等高端產業，台中的工業與商用市場為此快速發展，台中住宅市場也同步起飛升天。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，低利環境、資金寬鬆及美中貿易戰影響，使得產業積極調整佈局，台中產業基礎雄厚，加上各項公共建設開發推動，讓更多企業看好台中，加碼投資設廠、設立公司。

在投資設廠部分，台中市主要工業發展群聚區域，除了最核心的中部科學園區、台中精密機械科技園區、台中工業區，外環的大里、太平、潭子、大甲、台中港等工業區與產業園區也是產業布局的區域。

觀察自2016年起上市櫃法人在台中市工業地產之交易總額逐年成長，至2019年全年交易總額為78億元，2020年截至10月交易總額也有60億元，合計近五年交易總額共203億元。

另從公司登記資料觀察，企業在台中公司設立之分布，公司資本額5億以上企業，多集中設立在台灣大道沿線、七期以及工業區，主要是資本額5億以上企業以科技業及建設業為主，需要較好的區位以及門面，七期重劃區因是市政中心，公共設施發展最密集，加上百貨商場與飯店陸續進駐，當然最受青睞。

總經理柯宏安表示，台中投資環境佳，不只國內企業愛，外商也愛，也使得近期大型企業開始往台中設公司，過去幾年商辦需求大多以台北為主，近年台中商辦需求也浮現。目前仍以七期為主，隨著台中捷運通車，有望沿軌道經濟有不同發展樣貌。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，中大型企業進駐台中，除了提高商辦需求，由於帶來就業人口、新增當地就業機會，人口紅利讓在地商圈形成，有助於提升當地生活機能，促進周邊房市交易，這也是台中市近期不動產交易熱絡的重要原因。

圖／信義全球資產提供
圖／信義全球資產提供

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