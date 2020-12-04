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2020 Automechanika Shanghai 為汽車產業重啓拉開序幕

經濟日報 / 台北訊
雖然受疫情影響，上海汽配展人潮不減。圖／法蘭克福展覽（香港）
雖然受疫情影響，上海汽配展人潮不減。圖／法蘭克福展覽（香港）

第 16 屆上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會（ Automechanika Shanghai）於12月2日（三）在上海國家會展中心盛大開幕，展期將持續至 12 月 5 日。本屆展會整體展示面積達 280,000 平方米，迎接 3,845 家參展企業同場亮相。

Automechanika Shanghai 遵循「國內國外雙循環，線上線下相結合」的理念，今年首次構建全新的AMS Live 線上服務平台，通過「傳統實體展會+互聯網」的新模式，開闢更廣泛的採購對接、商貿合作及資訊共享的新機遇，以滿足不斷變化的市場需求。傾力打造線上線下融合一體化展覽服務平台，助力現場與會者和海外業內人士，共同參與 2020 年度具影響力和產業價值的汽車行業盛會。

本屆展會將迎接來自 29 個國家和地區的 3,845 家境內外企業共同參展。值得一提的是，德國﹑義大利和台灣的展團今年再度登場，以色列展團也首次參展，並在明日出行板塊中亮相。同時，展會預計繼續迎來眾多全球領軍汽車行業品牌，包括Arnott Air Suspension、 Cartender　Japan、 DeVilbiss、 FR Team International、 MP Concepts、埃尼、 寶馬彈簧（瑞士）、北汽福田、佈雷博、車王、豐田通商、福斯、 冠盛、漢格斯特、匯潤機電、京安途、康眾、力魔、盧卡斯、馬勒、米其林生活時尚、日用友捷、上汽集團、世達、碩大電子、索納克斯、天禦遠東、萬安、萬向、亞太、一汽-大眾仲謀、元征、福特中國、中原內配等。

法蘭克福展覽（香港）有限公司副總經理周劭闌女士表示：「Automechanika Shanghai 在全球範圍內頗具影響力，也擁有高度國際化水平。在國內國際雙循環發展戰略的背景下，展會的成功舉辦有著重大的意義。我們在確保展會能安全有序舉行的同時，也積極開拓了創新的線上線下服務模式，打破地域限制，為眾多境內外企業持續創造商機。」

重塑展廳佈局，提升採購體驗

為了反映全球供應鏈的轉變以及跨領域合作模式的湧現， 本屆展會的戰略規劃也強調了新興的數字化發展潮流和技術創新領域的趨勢， 涵蓋汽車研發、 製造、 商業模式、流通和服務等方面的發展。其中， 位於展館一層的部件及組件、明日出行、 電子及智能網聯板塊，將有更多的參展企業展示數字化在市場中日益增長的影響力。位於展館二層，全新升級的診斷及修理／車身及噴塗、汽車用品、改裝、 REIFEN 輪胎輪轂板塊將聚焦原廠配套製造商、經銷商、輪胎服務商和維修站等領域間的資源共享和協同作用。

分佈於各展廳內的產業服務及供應鏈連鎖、 汽車製造技術、 零部件再製造三大特色專區，引領最新的汽車製造工藝、產業服務和供應鏈變革以及市場的可持續發展。

AMS Live 吸引豐富的全球資源

展會的觀眾範圍亦延伸至遠程用戶，隨著展會創新線上服務平台 AMSLive 的推出，將為眾多無法親臨現場的境外觀眾提供參與展會的備選方案，打破地域界限並促進有效溝通。例如首次打造的跨平台及貿易推廣專區，為海外參展商提供了可通過互聯網平台與現場觀眾實時交流的契機。

同時，展會為海外買家和參展企業預先安排了 400 多場線上買家配對會，為全球採購商搭建了一個高效的溝通平台，提升採購效率。不僅如此，與會者還能與來自非洲、澳大利亞、中東和俄羅斯的行業專家，在線深入探討拓寬當地業務的戰略以及行業商機。

上海汽配展於12月2日（三）開幕，在上海國家會展中心盛大開幕。圖／法蘭克福展覽（香港）
上海汽配展於12月2日（三）開幕，在上海國家會展中心盛大開幕。圖／法蘭克福展覽（香港）
業界專業人士於上海汽配展會上洽談。（圖／法蘭克福展覽（香港））
業界專業人士於上海汽配展會上洽談。（圖／法蘭克福展覽（香港））

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