順天醫藥抗中風新藥 二期臨床首位受試者收案

順天醫藥（6535）今（3）日公告，公司研發中產品LT3001、用於治療急性缺血性中風之新成份新藥已完成第一個二期人體臨床試驗之受試者收案。

順藥指出， LT3001為治療急性缺血性中風之新成份新藥，目前已於台美完成單劑量二期臨床試驗之受試者收案。公司亦著手規畫多劑量一期臨床試驗，並接續多劑量之二期臨床試驗。

LT3001過去在一期臨床試驗結果，具有良好安全性、耐受性及藥物動力學特性，目前在二期臨床試驗階段，也已完成第一個受試者收案。LT3001預計於2021年第三季完成第一個二期人體試驗之臨床試驗報告，惟實際時程將依執行進度調整。

順藥表示，每年全球約有1,500萬~1,700萬人罹患腦中風，其中80%為缺血性中風，目前治療急性缺血性中風的藥物是血栓溶劑(rt-PA)，惟其造成出風的風險大及用藥時間窗的限制，故僅約3%~5%急性缺血性中風病患接受急性溶栓治療。2015年起之動脈導管取栓術僅限於大血管梗塞病患，受惠病患相當有限。LT3001若能突破現有藥物治療局限，達到世界衛生組織(WHO)設定50%中風患者治療目標，藥品市場規模將達150億美元。