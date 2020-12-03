大陸建設攜日商進軍高雄 推出五年飯店公設免費用

大陸建設今（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發；大陸建設董事長張良吉表示，看好高雄未來商業、服務業發展，接下來大陸建設、大和房屋還會持續在高雄或其他地區推案。

張良吉昨指出，三年多前剛接觸高雄中山二路、林森四路口這塊1,550坪大面積角地時，認為這麼大的量體應該有像是飯店之類的商業設施配合，剛好大和房屋集團強項之一就是住宅、飯店，若搭配融合會讓住宅、飯店相輔相成；尤其高雄從來沒有日系飯店，且高雄也有很多日本人或商務客在當地發展，因此拍板全案朝一棟住宅棟、一棟飯店，共兩棟建築物做為共構開發，且設立空橋相互聯通，其中飯店棟將引進高雄日航酒店，由日航酒店管理公司專事負責。

張良吉表示，最後該地以每坪土地價格186萬元買進，並由大和房屋集團與大陸建設合資成立的汎陸建設負責，該案將斥資60億元規劃國際大案「高雄日航酒店」及「和陸寓邸」住宅案，全案已動工，預計2023年完工，其中住宅棟打出五年的公設使用免費，住戶可使用SPA、健身房等酒店設施，以及酒吧、餐廳等專屬優惠。

「和陸寓邸」主流產品總價落在1,500~2,500萬元（不含車位），每坪開價落在41~50萬元，目前銷售率約六成。

張良吉指出，過去高雄發展以重工業為重，但認為未來將朝向商業、服務業為發展趨勢，也期許高雄成為台灣優秀港灣城市。

汎陸建設董事長高松幸男表示，台灣是以高科技產業為中心，在世界扮演重要關鍵角色，加上台灣在疫情席捲下成功防疫，對台灣感到有信心，因此大和房屋集團也希望未來在台灣開展各項事業。