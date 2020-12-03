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大陸建設攜日商進軍高雄 推出五年飯店公設免費用

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
大陸建設昨（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發。右三為大陸建設董事長張良吉。 記者陳美玲／攝影
大陸建設昨（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發。右三為大陸建設董事長張良吉。 記者陳美玲／攝影

大陸建設今（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發；大陸建設董事長張良吉表示，看好高雄未來商業、服務業發展，接下來大陸建設、大和房屋還會持續在高雄或其他地區推案。

張良吉昨指出，三年多前剛接觸高雄中山二路、林森四路口這塊1,550坪大面積角地時，認為這麼大的量體應該有像是飯店之類的商業設施配合，剛好大和房屋集團強項之一就是住宅、飯店，若搭配融合會讓住宅、飯店相輔相成；尤其高雄從來沒有日系飯店，且高雄也有很多日本人或商務客在當地發展，因此拍板全案朝一棟住宅棟、一棟飯店，共兩棟建築物做為共構開發，且設立空橋相互聯通，其中飯店棟將引進高雄日航酒店，由日航酒店管理公司專事負責。

張良吉表示，最後該地以每坪土地價格186萬元買進，並由大和房屋集團與大陸建設合資成立的汎陸建設負責，該案將斥資60億元規劃國際大案「高雄日航酒店」及「和陸寓邸」住宅案，全案已動工，預計2023年完工，其中住宅棟打出五年的公設使用免費，住戶可使用SPA、健身房等酒店設施，以及酒吧、餐廳等專屬優惠。

「和陸寓邸」主流產品總價落在1,500~2,500萬元（不含車位），每坪開價落在41~50萬元，目前銷售率約六成。

張良吉指出，過去高雄發展以重工業為重，但認為未來將朝向商業、服務業為發展趨勢，也期許高雄成為台灣優秀港灣城市。

汎陸建設董事長高松幸男表示，台灣是以高科技產業為中心，在世界扮演重要關鍵角色，加上台灣在疫情席捲下成功防疫，對台灣感到有信心，因此大和房屋集團也希望未來在台灣開展各項事業。

汎陸建設總經理柳井秀行指出，汎陸建設是大和房屋為了深耕台灣所成立的合資公司，未來大和房屋集團希望在台灣的房地產業之上下游的各種領域有所發展。

大陸建設昨（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」(圖)，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發。 記者陳美玲／攝影
大陸建設昨（3）日宣布進軍南台灣高雄首案「和陸寓邸」(圖)，攜手首次插旗台灣的大和房屋共同成立汎陸建設一起開發。 記者陳美玲／攝影

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