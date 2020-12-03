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歐洲商會新里程碑 張瀚書出任首位台籍理事長

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
歐洲商會（ECCT）新任理事長張瀚書。（圖／歐洲商會提供）
歐洲商會（ECCT）新任理事長張瀚書。（圖／歐洲商會提供）

在台成立32年的歐洲商會（ECCT），出現首位台籍理事長。歐洲商會今（3）日選出2021年15位理事及5位監事，並推舉國際通商法律事務所特聘資深顧問張瀚書（H. Henry Chang）接任新任理事長。

歐洲商會指出，張瀚書以將以其淵博的法律專長，與對各國文化的嫻熟，協助歐商會員在台灣經商，他出任首位台籍理事長堪稱劃時代里程碑。

張瀚書發表當選感言，他感謝全體理事與會員的支持，並指過去30年的努力下，歐洲商會在台灣政府與產業間，建立極佳的公眾影響力，累積的好評、熱情與榮耀都讓ECCT成為今日的頂尖組織，並向前任理事長尹容（Giuseppe Izzo）致敬；並期盼當全球邊境解封時，能看到台歐間新的商業契機蓬勃發展，既有的邦誼更加穩固。

歐洲商會指出，張瀚書於2003年加入ECCT、2008年獲選加入理事會、2012年當選常務理事、2019年擔任副理事長，明年上任後，則將成為商會第22任理事長，過去17年來見證ECCT的成長與蛻變。

歐洲商會表示，張瀚書與歐洲淵源始於獲得德國政府獎學金赴德國巴伐利亞（Bayern）地區的雷根斯堡大學 （Universitaet Regensburg）求學，畢業後從事法律工作達25年，專精跨國投資與企業法遵，涵蓋媒體、製藥、旅遊業、運輸與航空等法律諮詢服務；1993年加入Baker McKenzie國際法律事務所，為歐洲企業提供法律諮詢，並在2007至2012年間出任營運長之一。

歐商企業一直是台灣主要的外商投資來源，目前歐商對台直接投資規模超過590億美元。歐洲商會目前會員約有900位、400家公司與機構，歐洲商會每年定期發布年度建議書，針對不同產業議題，為各級政府提供改善臺灣經商環境的具體建言。

德國

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