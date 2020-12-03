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永和大陳社區5、6、7更新單元招商 最快2028年動工

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和大陳社區更新單元5、6、7完工模擬圖。圖／新北都更處提供
永和大陳社區更新單元5、6、7完工模擬圖。圖／新北都更處提供

新北市永和新生地（大陳義胞社區附近地區）公辦都更案，區分為7個更新單元，但10年過去，僅單元2在今年完工交屋。新北市府今下午舉辦更新單元5、6、7招商說明會，現場共22間建設公司、開發商出席。都更處表示，若順利招標及取得住戶同意，最快2028年開工、2032年完工。

永和大陳社區位於新店溪畔，各更新單元的面積分別為0.8至1.3公頃，現有建物多為50年以上老舊房屋，窳陋老舊，亟待更新。新北市副市長陳純敬表示，將承襲單元2成功經驗，接續推動公辦更新單元5、6、7，由民間挹注資金，公私協力進行整合，推動家園重建，逐步實現永和地區的整體都市發展。

都市更新處長張壽文說明，永和大陳社區透過指定為「策略性再開發地區」的方式，提高容積獎勵額度最高可達2倍基準容積，配合基地周邊的仁愛公園與新店溪畔等綠地空間，吸引民間投資並帶動當地更新重建。此外，未來捷運萬大線永平國小站完工，將與鄰近的捷運頂溪站形成雙捷運站的服務範圍，讓本案的招商條件更具優勢。

為了提升誘因，此次招商放寬投標資格條件、保證金金額、退場機制、公益設施項目、私地主整合工作等項目，後續將透過公開評選程序甄選實施者，招商送件時間至明年3月12日止，預計2028年開工、2032年完工。

都更處表示，單元5、6、7預計興建10棟26至30層樓的住宅，將指定街角廣場，強調通往水岸意象，並留設新生路人行通廊、步道、自行車道，串聯各單元，另也設置路側綠帶，隔絕交通影響。

都更處說，招標截止收件時間至明年3月12日，預計明年5月簽約，後續整合土地所有權人，並取得50%同意書後，進行事業及權利變換計畫審議，最快2028年開工、2032年完工交屋。

永和大陳社區更新單元5、6、7現況。圖／新北都更處提供
永和大陳社區更新單元5、6、7現況。圖／新北都更處提供

都市更新 公辦都更 捷運

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