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軒郁攜乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司 推機能保健產品

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

軒郁國際（6703）旗下子公司-新普利股份有限公司與全球乳清蛋白大廠-哥蘭比亞營養公司(Glanbia Nutritionals) 於（3）日在上海簽訂獨家取得 Salibra®702 在台灣市場的代理權。軒郁表示，看好後疫情時代民眾對於免疫力增加的需求，特別與哥蘭比亞營養公司簽約該原料於台灣的獨家代理權，並預計推出一系列以該專利全能乳清蛋白為核心的的機能保健產品。

哥蘭比亞營養公司每年產出超過61億公斤的乳製品，其產品出口到130個國家，每年除致力提升工廠的生產製程外，並持續開發高附加價值的產品，其中又以高品質的乳清蛋白世界聞名，旗下高端原料Salibra®702 全能蛋白係以專利技術過濾加工生產，在生產過程中保留乳清蛋白中完整的活性成分，能更完整補充均衡營養並幫助提升抵抗力。

哥蘭比亞營養公司亞太地區副總裁David Townsend表示，Salibra®702 全能乳清蛋白是我們在製程上的全新精進，採用巴斯德殺菌，全程以低溫的物理萃取方式，完整保留了天然牛奶中最重要活性成分，如乳鐵蛋白、免疫球蛋白、磷脂質、胺基酸等，可完整保有乳清蛋白的營養價值。

軒郁國際持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者客群需求推出適合該族群需求的功能產品。這次合作代表軒郁國際再增加一個重要的合作夥伴，持續擴展旗下保健品品牌，其厚實之研發及銷售能力，結合哥蘭比亞營養公司百年的優異乳清蛋白之研發製造能力，透過雙方實力結合之優勢，創造雙贏之局面，新品上市後可望能帶動另一波成長動能。

疫情 低溫

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