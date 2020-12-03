行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

行政院今天推出多項打炒房措施，市場反應不一，房市名嘴Sway以「好弱好鳥」形容，認為行政院這樣的宣示，只是做做表面文章，拿本來該做的事來當作新的宣示。他認為重點在執行，不只要嚴格，執行速度也應比照查核牛肉麵，或查屏東豬農水表。

近期房價急速飆升，引發各界關注炒房。行政院長蘇貞昌今天宣示房屋不該成為被炒作的商品，提出五大面向多項措施打炒房，包含強力稽查紅單交易、推實價登錄2.0修法、杜絕有心人透過私設公司或切割小坪數規避稅負、督促銀行就非自用投資者以及建商新建住宅申辦貸款，採差別或審慎授信，以及廣建社宅、擴增包租代管等。

Sway認為如此宣示，只是做做表面文章，如果真要打擊炒房，政府就該更改稅率，比如拉高囤房稅，持有第四戶就讓持有的房屋及土地的稅率通通拉到40%，比照所得稅，這麼高的稅，炒房客要轉嫁到消費者就很難。

房地合一稅率也該改，再加三倍，政府可以多賺稅金，蓋捷運或高鐵也才有錢。

另外，政府應該讓消保官可以罰更重，之前查新竹炒樓只罰120萬，真是笑死大家，賺那麼多也才罰那一點點，黑心投資客作夢都在笑政府呆。如果可以罰個3億，且建商也要同樣罰個3億，比較有效。

Sway表示，政府也該認真蓋社宅，每次選舉都說要多少有多少，後來都跳票，還有更惡劣的把土地賣給建商的，這些人應該都要歸在「查核｣，誰敢亂喊，誰就下台關三年。

最後，政府應該強制規定預售屋交易即刻登記，並且成立專人來抓實登作假，把那些敗壞房市的人，通通關三年。