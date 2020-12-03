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台灣賓士今宣布 全新Mercedes-AMG GT上市

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
賓士AMG GT上市。 圖／台灣賓士提供
賓士AMG GT上市。 圖／台灣賓士提供

台灣賓士宣布今 （3）日全新 Mercedes-AMG GT、GT R 正式在台上市，最快 2021年3月開始陸續交車，而全新 Mercedes-AMG GT、GT R 建議售價分別為 697萬元起、1,081萬元起，傳承自賽道的基因開啟性能新篇章。

全新 Mercedes-AMG GT、GT R 繼承 SLS 的衣缽，獨立開發打造，展現純種雙門跑車的魅力；搭載 AMG 最引以為傲的「One man, One Engine」精神的 V8 動力；動感霸氣的空氣力學設計，取自無往不利的賽道經驗，領軍地表最速戰隊，擴大 AMG 家族版圖。

延續賽道崛起的榮耀，台灣賓士正式宣布，由 Mercedes-AMG 獨立開發、承襲 「One man, One Engine」純正血統的全新 Mercedes-AMG GT 及 GT R 即日起開放接單，預計最快可於 2021 年 3 月開始陸續交車。

台灣賓士貫徹性能戰略布局，今年已正式引進 12 款 Mercedes-AMG 車型，除了全新 Mercedes-AMG GT、GT R 之外，更跨足房車、休旅、豪華小型車等車系，延續 AMG 賽道血統，打造全新世代的地表最速家族，以最全方位的戰隊陣容搶攻性能跑車市場。

賓士 跑車 車市

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