尖端醫與花蓮慈濟攜手 四次獲TFDA特管法申請案核准

花蓮慈濟醫院林欣榮院長與尖端醫（4186）蘇文龍董事長3日在「2020台灣醫療科技展」舉辦開幕聯合記者會，向產、官、學界展示，結合尖端醫卓越的細胞培養技術與品管，和花蓮慈濟醫院在幹細胞治療的領先研究，一起見證台灣醫療科技的成果。

衛福部日前也通過尖端醫與花蓮慈濟醫院的自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫。花蓮慈濟表示，以往幹細胞用於老化或退化性疾病，這次是第一個臨床上核准可用在神經損傷的療法，目前國外已有臨床試驗結果顯示有50%機率可幫助全癱患者，達到顯著意義進步。

台灣細胞治療先驅林欣榮院長表示，細胞治療有兩大方向，一是幹細胞再生醫學，二為癌症免疫細胞治療。花蓮慈濟醫院目前已通過免疫細胞CIK治療實體癌第一到三期與第四期、幹細胞治療脊髓損傷與退化性關節炎外，未來將與尖端醫攜手發展各類細胞治療技術，一起守護病患寶貴生命。

尖端醫是業內唯一同時擁有細胞儲存、免疫細胞治療、SARS CoV-2病毒抗原快篩研發實力，其中，最為市場熟知的，當屬臍帶血幹細胞與成人周邊血幹細胞保存服務。尖端醫表示，談到特管辦法，僅有公司是第一個由細胞保存切入治療市場的生技，這是第四次獲得肯定，這說明了尖端醫在細胞培養與管控能力有目共睹。

尖端醫繼2019年8月起陸續與花蓮慈濟取得全台第三張免疫細胞治療許可後，第四次獲得衛福部特管辦法申請案的核准。而這次核准案也是花蓮慈濟醫院第8件細胞治療許可。目前花蓮慈濟醫院在國內細胞治療許可醫院中擁有最多許可案，在抗癌、退化性關節炎治療、運動傷害、脊髓損傷、腦中風等方面，擁有最多再生醫療武器可以造福全國病患，更是台灣再生醫療發展中首選合作醫院。