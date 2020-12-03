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澳門旅遊局推澳門土生菜資料庫 在家學做澳門美食

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
澳門旅遊局推出澳門土生菜資料庫，網頁內含297份食譜，可在家學做澳門土生菜 ，來一趟舌尖上的美食之旅。　 圖／澳旅局提供
澳門旅遊局推出澳門土生菜資料庫，網頁內含297份食譜，可在家學做澳門土生菜 ，來一趟舌尖上的美食之旅。　 圖／澳旅局提供

澳門在2017年獲評定為「創意城市美食之都」，設立澳門土生菜資料庫為建設創意城市美食之都的重點工作之一，澳門旅遊局透過與澳門旅遊學院、澳門文化局及澳門國際研究所等相關單位合作，正式推出網頁版的澳門土生菜資料庫，並於澳門旅遊學院圖書館設置澳門土生菜資料庫專題室，促進美食文化的教育、傳承和推廣。

為配合澳門特區政府的電子政務工作，澳門土生菜資料庫以網頁形式呈現，並設置在「美食網站」（網頁：https://www.gastronomy.gov.mo/#macanese-cuisine-database），內容以英語為主。資料庫專頁目前提供26本澳門土生菜書籍及刊物的相關資訊、19本手稿（手稿來源分別由澳門文化局提供及澳門國際研究所協助收集），以及297份食譜（食譜來源分別由“Macanese Library Website”網站、澳門旅遊學院及世界各地的土生葡人提供）。

「美食網站」也提供澳門土生菜相關的8支影片，未來澳門旅遊局將與相關院校及業界團體合作，製作及推出更多澳門土生菜烹調的影片，透過影像呈現澳門土生菜的手藝及文化。民眾可參考網頁上的食譜學習澳門土生菜的烹調方式，即使暫時無法前往澳門，仍可來一趟澳門美食之旅。

澳旅局局長文綺華表示，澳門在2017年獲評定為創意城市美食之都，隨即製定2018至2021的四年工作計劃。受到疫情的影響，原定今年進行的一些工作或活動被取消，包括澳門國際美食論壇及聯合國教科文組織－「創意城市美食之都」廚藝表演，但仍然推進其他工作，尤其設立澳門土生菜資料庫。鑑於澳門特區政府今年採取了一系列針對餐飲業及食品安全的有效防疫措施，也計劃將此內容納入明年提交的報告中。

澳門於2017年11月1日（當地時間10月31日）獲評定為聯合國教科文組織－「創意城市美食之都」，隨即積極開展四年工作計劃。儘管今年全球受到新型冠狀病毒肺炎影響，澳門旅遊局持續推進相關工作，包括出席第三屆聯合國教科文組織創意城市北京峰會、參與全球推廣可持續美食烹調日、製作短片介紹澳門土生菜烹飪技藝、推出專為餐飲從業人員而設的網上教學影片等，繼續為建設美食之都作出努力，促進可持續發展。

澳門

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