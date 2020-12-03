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大陸建設攜手日商進軍高雄 亞洲新灣區推飯店共構宅

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

看好房市發展，大陸建設今（3）日宣布與日本最大不動產綜合開發商大和房屋集團締盟，合資成立汎陸建設搶攻台灣市場。首案以高雄亞洲新灣區頂級住宅「和陸寓邸」與高雄第一座日系飯店「高雄日航酒店」起步，和陸寓邸為首宗日系飯店共構宅。

欣陸控股旗下大陸建設十年來放眼國際，攜手Richard Meier、Antonio Citterio、KPF等國際大師，陸續在台北信義計畫區、七期重劃區興建「琢白」、「宝格」、「丽格」等國際建築指標。

1955年於大阪創立的大和房屋集團，為日本最大營建集團，獲《Fortune》雜誌連十年評為世界500大企業，全球版圖從美國、澳洲到台灣，擴及20個國家、44個城市，建築範疇從住宅、酒店式公寓到商業建築等。

來台近十年時間，客戶群包括知名服飾UNIQLO、青山洋服等，案店是近年日商插旗台灣市場的重量級品牌。本次與大陸建設結盟，兩大國際級建設品牌合資成立的汎陸建設，由大和房屋集團及大陸建設分別持股65%及35%。

大陸建設表示，高雄是台灣唯一國際化海港城市，其中臨海的亞洲新灣區坐落接軌國際重鎮，加上政府重大建設集結，未來發展不容小覷，成為大陸建設布局南台灣的出發點。

本次大和房屋集團與大陸建設合資成立的汎陸建設，以每坪186萬元買下中山二路、林森四路口1,550坪基地，斥資60億元規劃國際大案「高雄日航酒店」及「和陸寓邸」。

大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設期望將國際級的視野帶入台灣，因此積極與全球知名建築師、建築團隊合作，陸續推出具國際水準的住宅與商辦建案。此次抱著對高雄房市的高度期許，攜手大和房屋集團，盼能藉由跨國合作的能量，讓大家看見高雄更多元的城市潛力。

大和房屋集團執行董事片岡幸和表示，合資成立的汎陸建設此次以高雄做為集團事業出發點，希望能獲得台灣消費者肯定，未來也將在台灣各大都會區，持續積極推動各建築和相關事業之優質開發項目。

「和陸寓邸」營建工程由日本大成建設株式會社及大陸工程聯合承攬，並由日本創立近百年的安井建築設計事務所及台灣豪邸推手元宏聯合建築創辦人柯宏宗領銜設計，大至外觀小至細節，形塑深具收藏價值的建築地標。

除了前述提及的住宅棟「和陸寓邸」外，本案共構的另一建築為飯店棟，將引進大倉日航酒店管理公司，成立高雄日航酒店，預計2023年開幕。

大倉日航酒店管理公司社長荻田敏宏表示，高雄發展飛速，且比鄰基地的小港機場直飛東京成田等日本7大城市，鎖定商務、休閒旅客穩定，希望藉由日航酒店成立及汎陸建設的開發優勢，進一步提高品牌在台知名度。

汎陸建設董事長高松幸男指出，全案2棟建築物為共構開發，設立空橋相互聯通，未來住戶可使用 SPA、健身房等酒店設施，以及酒吧、餐廳等專屬優惠。

和陸寓邸與高雄日航酒店外觀設計。圖／業者提供
和陸寓邸與高雄日航酒店外觀設計。圖／業者提供

日本 房市

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