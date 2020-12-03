何湯雄看好特力開小店 個人投資健康事業評估進駐百貨

特力（2908）集團總裁何湯雄表示，個人投資的健康事業特安康今年在醫療科技展上展出自有產品與跨業合作內容，推出腸道保健、運動、睡眠、營養主題聯展。特安康希望可以打造一個健康嚴選平台，隨著結盟夥伴愈來愈多，明年營收規模應可來到3億元以上。在特力集團方面，他表示，擺脫了大陸虧損的包袱，加上今年台灣零售事業表現不俗，貿易訂單受疫情需求帶動，沒跌反而增加，對明年整體營運表現亦持續看好。

特安康以精準化益生菌為創立起點，今年起整合跨產業資源導入平台概念，結合線上購物與線下服務，提供健康生活方案。此次醫療科技展展出極諾生技腸道菌DNA解碼檢測、特安康保健食品、LaSova脊椎健康寢具，並邀源鮮智慧農產、喜悅健康診所等，共同展出可輕鬆養成的健康生活方案。

何湯雄表示，因當初看到特力集團45歲以上的客人占了營業額70%，而這群客人最在乎的就是健康，因此有了投資健康產業的想法，今年因為疫情被困在台灣，對健康事業的投入也愈來愈深，希望透過這個健康嚴選平台，另外創個事業出來。

何湯雄說，特安康賣的都是嚴選健康品牌，沒有認證過的不賣，除了明年會加速開出實體店，也有進駐百貨櫃位的計畫，實體店重在提供體驗，幫助和消費者做溝通。但他也坦承，新的健康事業沒有那麼容易，一年如果虧損1,000萬以內很棒，2,000萬以內也都還可接受。

特力集團今年成績不斐，堪稱疫情受惠股。何湯雄說，特力明年持續看好，會認真執行開小店計畫，這個計畫非常成功，已經連續五個禮拜維持一個禮拜開一家店，原先預計開30個店，很可能明年會開50個店。

另外，每年都有固定加薪和年終獎金的考核計畫，今年照發，只是不會舉辦大型尾牙，改在辦公室進行，中獎的員工可能要從樓下跑到樓上來領獎。