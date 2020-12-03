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花2460萬買到鐘乳石房 巢運組「天龍房屋」為民發聲

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／巢運提供
圖／巢運提供

巢運表示，2020年房價持續飆漲，租金也來到歷史新高，為此，與台科大李根在老師團隊合作，針對台灣當前房價租金齊漲的居住痛苦現況， 發起「天龍房屋」計畫，用藝術策展的方式為民發聲。

天龍房屋計畫是以「假房仲」的反諷形式，展示人民真實的居住心聲。天龍房屋與真的房仲不同的是，裡面張貼的房屋傳單海報不是告訴人們「房子多划算」，而是網友投稿最真實的居住心聲。

巢運說，路上看到的所有房仲海報，都極盡所能地推銷目前要不吃不喝數十年才能購買的房子。但這些「大三房，河景第一排」的內容，對買不起房的人只意味著更大的絕望。

這樣的絕望，來到租屋市場更是雪上加霜。點開臉書各式各樣的租屋社團，每則出租貼文都猶如一張房仲海報，頂樓加蓋的房子變成「高樓景觀一覽無遺」，打著「房子是租來的但生活不是」的名號，用帳蓬隔間的床位便能月租六千。

「天龍房屋」的海報將反其道而行，如網友黃先生表示，他省吃儉用買的2460萬新成屋，交屋才兩天就漏水，兩個月後更長出鐘乳石，在天龍房屋的海報當中就成為了「獨家再贈世界奇景，每天成長活鐘乳」。

花8000元在大安區只能租到一個上鋪的繭居房，變成「八千入住蛋黃區」；公設比近五成、開門即是流理台的千萬房，變成「防疫生活從進門做起」。這些經驗都用詼諧諷刺方式，成為天龍房屋獨特的「居住心聲海報」，成為讓網友笑中帶淚的黑色幽默。

巢運表示，除了成為展示黑色幽默的實體空間外，天龍房屋也希望成為議題講座的舉辦場地。在房價和租金皆飆漲的時刻，很多網友都開始關注居住議題，但目前的居住改革政策有哪些可以施力與加強監督的措施，往往眾說紛紜，讓人不容易掌握。

巢運這些年倡議了許多居住議題，也會在此實體空間舉辦充實有趣的議題講座，預計邀請邱威傑（呱吉）、邱顯智、林立青、陳信聰等公眾人物暢談實價登錄2.0、囤房稅、租屋黑市透明化、租屋市場健全發展、租賃條例修法、居住規劃、合作住宅等議題。

巢運表示，實體仲介店面的開設，是天龍房屋計畫的倡議手段，但現實租金的昂貴，不只成為了青年的阻礙，也成為天龍房屋的亟需跨越的募資門檻。「天龍房屋計劃」目前正在嘖嘖群眾募資平台集資，希望認同居住正義的民眾踴躍贊助。

圖／巢運提供
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房仲 租屋 租金

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