軒郁：取得哥蘭比亞乳清蛋白產品台灣獨家代理權

軒郁（6703）旗下子公司新普利與全球乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司（Glanbia Nutritionals） 於今（3）日在上海簽訂獨家取得Salibra®702在台灣市場的代理權。軒郁表示，看重後疫情時代國人對提升自身抵抗力的需求增加，特別簽約該原料於台灣的獨家代理權，並預計推出一系列以該專利全能乳清蛋白為核心的的機能保健產品。

軒郁表示，哥蘭比亞營養公司每年產出超過61億公斤的乳製品，其產品出口到130個國家，其中又以高品質的乳清蛋白世界聞名，旗下高端原料Salibra®702 全能蛋白係以專利技術過濾加工生產，標榜在生產過程中保留乳清蛋白中完整的活性成分。

軒郁表示，將持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者客群需求推出適合該族群需求的功能產品。這次簽署代表軒郁國際再增加一個重要的合作夥伴，持續擴展旗下保健品品牌，也期待透過雙方實力結合的優勢，創造雙贏之局面，期許新品上市後能帶動另一波成長動能。