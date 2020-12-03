快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

軒郁：取得哥蘭比亞乳清蛋白產品台灣獨家代理權

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
軒郁國際（左）與哥蘭比亞營養公司亞太地區副總裁David Townsend （右）進行簽約儀式。（照片提供:軒郁國際）
軒郁國際（左）與哥蘭比亞營養公司亞太地區副總裁David Townsend （右）進行簽約儀式。（照片提供:軒郁國際）

軒郁（6703）旗下子公司新普利與全球乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司（Glanbia Nutritionals） 於今（3）日在上海簽訂獨家取得Salibra®702在台灣市場的代理權。軒郁表示，看重後疫情時代國人對提升自身抵抗力的需求增加，特別簽約該原料於台灣的獨家代理權，並預計推出一系列以該專利全能乳清蛋白為核心的的機能保健產品。

軒郁表示，哥蘭比亞營養公司每年產出超過61億公斤的乳製品，其產品出口到130個國家，其中又以高品質的乳清蛋白世界聞名，旗下高端原料Salibra®702 全能蛋白係以專利技術過濾加工生產，標榜在生產過程中保留乳清蛋白中完整的活性成分。

軒郁表示，將持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者客群需求推出適合該族群需求的功能產品。這次簽署代表軒郁國際再增加一個重要的合作夥伴，持續擴展旗下保健品品牌，也期待透過雙方實力結合的優勢，創造雙贏之局面，期許新品上市後能帶動另一波成長動能。

延伸閱讀

威剛健康生活旗艦館開幕 打造中和遠科10萬人保健基地

花蓮慈濟醫院研發本草飲 保健效果優於大陸、澳洲複方

越南裔美國人 為何支持川普？

面膜王軒郁前三季賺贏去年全年 第4季業績拚締新猷

相關新聞

總統：加速推健康產業數位轉型 掌握關鍵原料跟核心元件

蔡英文總統今（3）日上午出席「2020台灣醫療科技展開幕式」時表示，政府未來將加速支持健康產業的數位轉型，並加速掌握關鍵...

7-ELEVEn打造新「i預購」 目標成為超商最大預購平台

統一超（2912）旗下7-ELEVEn推出全新「i預購」平台，7-ELEVEn表示，將以門市地利之便優勢，結合網路購物及...

蔗渣回收變菇包 台糖再獲台灣循環經濟獎

台糖公司近年投身循環經濟創新應用，繼去年詩夢絲胺基酸洗髮精獲得台灣循環經濟獎產品創新獎後，今年再度展現創新實力，開發蔗渣...

蔡總統：將加速推動兩大工作 強化產業國際競爭力

台灣醫療科技展今（3）日登場，蔡英文總統在開幕儀式上說，台灣的目標很明確，在疫情下和疫情後，要持續擴大健康產業的跨領域優...

台康生等三公司開發新冠病毒快篩試劑 獲歐盟認證

台康生技（6589）公告該公司、安肽生醫及寶齡富錦共同合作開發「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，正式取得歐盟CE-I...

車市旺 車廠爭取銷售配額

年底車市需求旺盛，除各家車廠全面加班趕工，也積極爭取進口車拓展業績，和泰車引進新車款Siena不到一周，接獲訂單就突破3...

陸拚基建 台泥將發動第三波漲價

過年前許多工地建案加緊趕工，兩岸水泥業進入傳統旺季，台泥主管昨（2）日表示，最近大陸市場銷貨情況非常好，11月台泥在華東...

新銳創新聯盟成軍 鏈結國際

由新銳資本與艾新銳創業顧問公司共同發起的「新銳創新聯盟」昨（2）日舉行啟動記者會，聯盟集結北中南多間加速器新創中心，與聯...

三大利多 水泥業旺到農曆年

在傳統旺季、振興經濟，加上大陸災後重建等三大利多齊發下，水泥業普遍看好今年底大陸水泥的旺季有機會旺上加旺，而且熱度將一路...

常玉「八尾金魚」 6.2億拍出

香港佳士得秋拍昨（2）日首度為藝術家常玉的作品「八尾金魚」設立專場拍賣，也是秋拍的夜拍壓軸，拍出港幣1.7億元（約新台幣...

投資展望論壇／陶冬、劉憶如 對談全球經濟

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，2021年資本市場的故事，是全球弱復甦，資金會進入類股輪動和國家輪動過程。

台鐵鳴日號 米其林吸客

交通部台鐵局開拓鐵道旅遊商機，攜手雄獅旅遊，將陸續推出平價、復古、高端等多樣化的鐵道旅遊產品，也將打造鑽石級奢華寢台列車...

熱門新聞

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

元大原油正2清算結果出爐 每單位分配0.749元

質詢被問勞金局涉貪官員可動用多少金額？局長竟語塞避答

川普使出殺手鐧 謝金河：繼續影響全球經濟

強碰台積 三星奪高通5G旗艦晶片單

國稅局出手打炒房！三大專案12月展開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。