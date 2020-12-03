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蔗渣回收變菇包 台糖再獲台灣循環經濟獎

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台糖利用蔗渣取代天然木屑，並導入「以租代購」模式提供給菇農製作菇包，再經二次回收製成有機肥回歸農田，充分體現循環經濟精神。照片／台糖提供
台糖利用蔗渣取代天然木屑，並導入「以租代購」模式提供給菇農製作菇包，再經二次回收製成有機肥回歸農田，充分體現循環經濟精神。照片／台糖提供

台糖公司近年投身循環經濟創新應用，繼去年詩夢絲胺基酸洗髮精獲得台灣循環經濟獎產品創新獎後，今年再度展現創新實力，開發蔗渣菇包原料，並採「以租代買」創新服務模式，獲頒「2020台灣循環經濟獎-創新服務獎典範獎」殊榮。

台糖表示，去年台糖初次參加「台灣循環經濟獎」，即以全豬利用概念開發豬膽洗髮精而獲肯定。今年再以全蔗利用為核心開發「以租代購的方式提供菇農半腐熟蔗渣製作菇包」，再度獲得創新服務獎典範獎。台糖利用製糖副產品蔗渣經半腐熟處理後，導入「以租代購」商業模式提供給菇農製作菇包，栽培完成後的廢菇包再加以回收作為二次原料，製成有機肥回歸農田。

此循環經濟模式不僅利用蔗渣取代天然木屑栽培菇類，減少林木砍伐、提升菇類產量，蔗渣殘存的氮肥更能縮短堆肥時間，而回收機制導入也降低菇農處理成本，不僅延長蔗渣生命週期，且達成原料二次回收、不斷循環利用等創新商業模式，創造產品，更創造價值，充分體現循環經濟精神。

台糖副總經理顧孝柔昨（2）日出席第二屆「台灣循環經濟獎」頒獎典禮受獎時表示，感謝各界肯定台糖近兩年在循環經濟的創新成果，台糖將持續以創新力及行動力，充分實踐循環經濟，完成綠色永續家園的願景。

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