遠通電收奪連鎖服務奧斯卡八項大獎 歷年最佳成績

素有「連鎖服務業奧斯卡獎」美譽的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」昨（2）日揭曉，遠通電收一舉囊括八座大獎，創歷年最佳成績。遠通今年除勇奪兩座傑出店長小金人，更有兩位店長在神秘客查核項目獲得滿分，獲頒「服務品質優異獎」，為該獎項最大贏家，再加上四位優良店長獎，獎座滿載而歸。

遠通電收表示，今年民眾受新冠疫情限制無法出國，國旅自駕遊夯，帶動國道通行交易量較去年同期增加220萬次，成長1.3%，而今年代表遠通參賽的六家服務中心皆為國道型門市，其中中壢和仁德門市假日來客量甚至突破千人，如何兼顧服務效率與品質，考驗著店長與每位同仁的真功夫。

魔鬼藏在細節中，遠通中壢門市徐筱婷與西螺門市廖麗君，兩位店長不僅服務零缺點且富有溫度，皆同時摘下「傑出店長獎」及「服務品質優異獎」雙獎，也將代表遠通前往總統府、受總統接見並公開表揚。此外，遠通共有四位獲選優良店長，分別是清水門市王璽婷、新營門市高玉如、關西門市張睿智及仁德門市梁琇琪。

遠通電收表示，全台服務中心皆通過SGS服務品質驗證及續審資格，因此，儘管再忙碌，與客人的互動問候語不只要求一字不漏，更要搭配溫暖的眼神接觸與微笑，才能符合驗證標準。參賽的店長們也說，國道服務區是駕駛朋友與家庭出遊的體力中繼站，身為國道應援團的門市夥伴，儘管再忙再累，在服務結束時，都不忘帶上一句「行車平安」，幫辛苦的駕駛朋友打氣。

要成為全國傑出店長，公益投入不可或缺，遠通除了配合政府防疫措施確實執行店面消毒、量測體溫，打造安全的服務環境，店長群更加碼帶領同仁們挽起袖子走進校園消毒課桌椅與校園，甚至登高一呼號召同仁募資購買口罩捐助學校學童，同時深耕在地生活圈，參進鄰里淨灘、清掃、捐血及關懷獨居老人等在地公益，用心與鄉親朋友交陪搏感情。

要獲選全國傑出店長難度極高，主辦單位台灣連鎖暨加盟協會指出，今年共有36家知名連鎖企業、600多家門市共226位優良店長通過資格審查，必須歷經半年激戰，經過店務心得及創新經營點子等書面評核、神秘客評分、社區關係經營、公益服務及面試等關卡，接著再由各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核，綜合積分為各組別的前20%，才有機會披上「全國傑出服務店長」的榮譽彩帶。